Общество

49 минут назад

В Добром из-за бешенства ввели карантин

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#бешенство #карантин
В Добром из-за бешенства ввели карантин

Ограничительные меры будут действовать два месяца.

Постановлением администрации Липецкой области в селе Доброе объявлен карантин по бешенству. Ограничительные меры введены после обнаружения зараженного вирусом бешенства животного на улице Правды. 

Постановлением администрации вся территория Доброго признана зоной угрозы распространения бешенства. Карантин введен на два месяца. В течение этого периода жителям райцентра запрещено выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, а также ввозить и вывозить животных из села.

Напомним, за первые пять месяцев в Липецкой области лабораторно подтверждено всего 10 случаев бешенства животных, тогда как год назад ветеринарная служба выявила 136 зараженных животных (в целом за год — 162 случая). За январь-май 2019 года проведена вакцинация более 207 тысяч животных, из них более 58 тысяч собак, 52 тысяч кошек, 66 тысяч голов крупного рогатого скота, 30 тысяч голов мелкого рогатого скота.
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#бешенство #карантин

Комментарии (2)

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Егория

1 минуту назад
Где в Добром улица ПРАВДЫ, кто знает
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Милая Оксана

39 минут назад
У пашинова справка есть
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