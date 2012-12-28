Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольняются

В четверг жителей города ждут спектакли, вириальный концерт, презентация книги о древностях и кинопремьеры.

Днём в Липецке вновь от 0 до +2 градусов, на этот раз – без существенных осадков.













- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.

В частном секторе придется терпеть без удобств жителям улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка рядового. В Селе Сырском вынуждены будут делать тоже самое жители улиц Калинина и Пролетарской.













Отключение света

- Садоводчество «Металлург-6».













Бюджет

В 10:00 в Липецком городском совете депутатов (ул. Советская, 22) состоятся итоговые публичные слушания по проекту городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. (18+).









В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» пройдёт лекция-встреча «Антон Павлович Чехов: «...жениться я не хочу да и не на ком». Почему?» (16+).









В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится презентация монографии Романа Смольянинова «Неолит – энеолит Верхнего Дона по данным раскопок поселения и грунтового могильника Ксизово 6» (12+).









Смольянинов слева

В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся виртуальный концерт «Средь шумного бала» (12+).









А в 19:00 «Слишком женатый таксист» по классической пьесе Р.Куни (18+). О таксисте, который ловко устроился в жизни, лавирую между двумя официальными жёнами. Но одна-единственная авария сбивает привычный график и запускает цепочку смешных и невероятных событий.









В опросе SuperJob 52% липчан назвали причинами такого поведения эмоциональное выгорание, 49% - отсутствие карьерных перспектив. В качестве дополнительной причины назвали желание добиться повышения зарплаты – 16%, уверенность в лёгком поиске работы – 10%, наличие второй работы – 7%.









С 09:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:- ул. 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;- ул. К. Маркса, 2, 5, 5а, вл. 9, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 27 стр. 1, 27 стр. 2, 30, 31, 31/1, 31/2, 31 стр. 1;- ул. Первомайская, 2;- ул. Смыслова, 3, 4;- пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;- пл. Революции, 9, 10;- пр-т 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6;- пр-т Победы, 87а, 87а/1, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 93б/1, 95, 101, 106, 108б, 110, 112б, 114/1.- пр-д Сиреневый, 3;Кроме того, в центральной части Липецка сегодня с 10:00 возможно снижение параметров давления холодной воды.С 08:00 до 17:00 пропадет обесточат:- Чаплыгинское шоссе, д. 2;С 09:00 до 17:00 – основной этап отключений:- ул. Воровского;- ул. Даргомыжского;- ул. Депутатская;- ул. Инженерная, 5;- ул. Киевская, 16а;- ул. Лесопарковое хозяйство, 21в, 116;- ул. Механизаторов;- ул. М.Расковой, 6, 8,10, 12, 14;- ул. Нижняя Логовая, 2, 6, 7,11;- ул. Прокатная, 23, 25, 27, 29, 30;- ул. Суворова, 18, 22, 24, 26, 28;- ул. Талалихина, 1, 3;- ул. Фурманова, д. 2а, 53а;- ул. Чкалова;- пр-кт Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95,101;- пер. Верещагина;- пер. Верхний;- пер. Кузнечный, 20;- пер. Крымский, 2, 4, 6, 8;- пер. Фруктовый, 1а.В Ссеёлках в это же время погаснут лампочки:- ул. Аллейная;- ул. Вешенская, 1;- ул. Камышовая;- ул. Космонавтов, 1а;- ул. Посадская; ул. Ракитная;- ул. Сокольская;С 09:00 до 15:00 не будет света:- ул. Плеханова,34;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Публичные – это значит, допущен может быть любой житель Липецка. Хотя, как правило, липчане такими мероприятиями мало интересуются.С 9:00 до 15:00 в оранжерее Зеленхоза (ул. Московская, 2) сегодня день посещенияЕсть возможность увидеть своими глазами экзотические растения, которые в наших широтах можно встретить только в этой коллекции.О личной судьбе великого писателя, о его сложных отношениях с противоположным полом и трепетной любви к родителям. Об ироничных, а порой горьких замечаниях писателя о мужьях и жёнам и о том, как это влияло на творчество. Читает филолог-преподаватель Лариса Михайлова.Когда Роман Смольянинов пришёл учиться на исторический факультет ЛГПУ, кабинет археологии уже был забит ящиками с камушками, слегка обработанных руками древних людей. В Липецкой области они далеко не редкость. Теперь благодаря Роману в кабинете стало ещё на пару десятков ящиков больше. И появилась эта книга.Вход свободный.На большом экране с помощью специальной аппаратуры можно увидеть выступление Национального академического оркестра русских народных инструментов России под управлением дирижёра Владимира Андропова. Композиция по произведениям А.Пушкина на музыку П.Чайковского, М.Глинки, А Хачатуряна и других.В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого сегодня два спектакля. В 12:00 на сцене «Маленький принц» по бессмертному произведению Антуана де Сент-Экзюпери«Тихое увольнение» – неофициальный термин, с помощью которого HR-специалисты и психологи описывают ситуацию, когда сотрудник продолжает формально работать в компании, но психологически дистанцируется от неё. Человек не подаёт заявление об уходе, а просто минимизирует усилия и эмоциональную вовлечённость.С «тихими увольнениями» сталкивалась треть компаний Липецка. Самая распространённая первая реакция работодателя – попутка наладить диалог, о ней говорили 74% опрошенных. В 35% случаях работнику попытались поменять функционал и задачи, но нередки и жёсткие меры: 28% работодателей прекращали выплату бонусов и премий, 6% закрывали доступ к бесплатному обучению. А 11% нанимателей на «тихое увольнение» отвечают увольнением реальным.По четвергам на экраны кинотеатров по традиции выходят новые фильмы.Норвегия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Хенрик Мартин ДальсбаккенДружная семья мышей предвкушает Рождество в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости – люди! Комедия в духе «Одного дома» и Мышиной охоты».Сара Хорами, Пол Сверре Валхейм Хаген, Вегард Странд ЭйдеРоссия, 2025. Комедия, приключения. Режиссёр Константин СмирновУличный боец берет под опеку дворянского мальчика. Комедийное роуд-муви, действие которого разворачивается на рубеже XIX и XX веков.Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин.Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Радда НовиковаТри подруги из Петербурга ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне, среди свечей, материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол.Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер.