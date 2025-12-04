Все новости
«Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина в Липецке
Общество
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Происшествия
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Общество
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Погода в Липецке
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольнения
Общество
Липецкая вечЁрка: сгоревший лифт, ловушка для мамы и продажа участка на улице Папина
Общество
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Режим воздушной опасности введен Липецкой области
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
Инвалида спасли из горящего дома
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Общество
386
54 минуты назад
2

Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников

В городе всходят овощи и распускаются цветы.

На календаре четвертый день зимы, а в Липецке распускаются ромашки и хризантемы, на кустах жимолости и сирени набухли почки, а в огородах частного сектора всходят свёкла, морковь и щавель.

jCXpGbT-aswCZ72WFtPT5-DsNGjSiTCq1oDbazjafQ1qFB5Rn0Fg0v5egU7wgND9Umoe9BNVgkZW47Dmh7TEC4Y2.jpg

Yn21nmVaTsdpVeh3_L_rD0tGnXfe1xvcbhrqxyqkpacuCOHpr78UR4bbLOb39e_5yN6-yZitCuIUpJDkCdn2iAiH.jpg

photo_2025-12-04_09-54-00.jpg+2025-12-04-10.12.35+niz.jpg

photo_2025-12-04_09-54-01 (2).jpg+2025-12-04-10.12.35+niz (1).jpg

photo_2025-12-04_09-54-01 (3).jpg+2025-12-04-10.12.35+niz.jpg

photo_2025-12-04_09-54-02 (3).jpg+2025-12-04-10.12.35+niz.jpg

photo_2025-12-04_09-54-02.jpg+2025-12-04-10.12.35+niz.jpg

— Повторное цветение растений вызывает совокупность факторов: перепады температур и влажности, засуха, сменяющаяся обилием осадков и наоборот, холодная или теплая предыдущая зима. Оказывает влияние и почва, на которой растет та или иная культура. Влияет и неправильное внесение удобрений. А бывают и мутации! Факторов очень много, но ничего удивительного в повторном цветении разных культур нет, — считает липецкий биолог Сергей Глазинов.

Теплый воздух в Липецкой области удерживает обширный антициклон. Исходя из актуальных данных, синоптики ждут похолодание и снег не раньше середины декабря.
второй урожай
повторное цветение
