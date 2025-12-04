Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
54 минуты назад
В городе всходят овощи и распускаются цветы.
— Повторное цветение растений вызывает совокупность факторов: перепады температур и влажности, засуха, сменяющаяся обилием осадков и наоборот, холодная или теплая предыдущая зима. Оказывает влияние и почва, на которой растет та или иная культура. Влияет и неправильное внесение удобрений. А бывают и мутации! Факторов очень много, но ничего удивительного в повторном цветении разных культур нет, — считает липецкий биолог Сергей Глазинов.
Теплый воздух в Липецкой области удерживает обширный антициклон. Исходя из актуальных данных, синоптики ждут похолодание и снег не раньше середины декабря.
