Происшествия
51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед
Велосипед всё же пришлось вернуть.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре этого года женщина незаметно выкатила из подъезда многоквартирного дома в Лебедяни детский трехколесный велосипед-коляску стоимостью 6 тысяч рублей.
Но в суде потерпевший простил воришку и заключил с ней мирное соглашение. Поскольку женщина юридически не судима и впервые обвинялась в совершении преступления небольшой тяжести, суд удовлетворил ходатайство о заключении медиативного соглашения. Тем более что украденный велосипед к этому времени уже был возвращен.
