Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Погода в Липецке
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольнения
Общество
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Цены на бензин остановились в Липецкой области
Экономика
Мэрия Липецка представила на публичные слушания проект «реалистичного» бюджета на 2026 год
Общество
«Вы стали участником президентской программы»: жителя Станового обманули мошенники
Происшествия
Впервые в Липецкой области сделали операции на открытом сердце
Здоровье
Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак
Общество
51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед
Происшествия
Помощь в покупке мебели и техники со скидкой оказалась уловкой мошенника
Происшествия
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +4
Погода в Липецке
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
185
27 минут назад
2

51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед

Велосипед всё же пришлось вернуть.

В Лебедянском районе применением сторон закончилось уголовное дело 51-летней женщины, обвиняемой в краже из подъезда детского трехколесного велосипеда-коляски.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре этого года женщина незаметно выкатила из подъезда многоквартирного дома в Лебедяни детский трехколесный велосипед-коляску стоимостью 6 тысяч рублей.

Но в суде потерпевший простил воришку и заключил с ней мирное соглашение. Поскольку женщина юридически не судима и впервые обвинялась в совершении преступления небольшой тяжести, суд удовлетворил ходатайство о заключении медиативного соглашения. Тем более что украденный велосипед к этому времени уже был возвращен.
Комментарии (2)

51 летней
9 минут назад
Для полноты жизни не хватало только детского трехколесного велосипеда. До чего жадность довела бедную женщину,подумать страшно,чтобы она без него делала.
Ничё се
17 минут назад
Воришку? Воровка она самая настоящая, на детское позарилась
