51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед

Велосипед всё же пришлось вернуть.

В Лебедянском районе применением сторон закончилось уголовное дело 51-летней женщины, обвиняемой в краже из подъезда детского трехколесного велосипеда-коляски.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре этого года женщина незаметно выкатила из подъезда многоквартирного дома в Лебедяни детский трехколесный велосипед-коляску стоимостью 6 тысяч рублей.Но в суде потерпевший простил воришку и заключил с ней мирное соглашение. Поскольку женщина юридически не судима и впервые обвинялась в совершении преступления небольшой тяжести, суд удовлетворил ходатайство о заключении медиативного соглашения. Тем более что украденный велосипед к этому времени уже был возвращен.