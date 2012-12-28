$77,95
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Липецкая вечЁрка: сгоревший лифт, ловушка для мамы и продажа участка на улице Папина
Режим воздушной опасности введен Липецкой области
Липецкая область — среди самых спокойных регионов по ВИЧ
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
809
58 минут назад
2
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Липецке и Липецком округе, Воловском, Долгоруковском, Задонском, Тербунском и Хлевенском муниципальных округах
воздушная тревога
БПЛА
Комментарии (2)
омсквич
31 минуту назад
Погода пасмурная возможен местами дождь, температура днем +1 ночью возможны заморозки, атмосферное давление пониженное, геомагнитное поле спокойное, возможность падения бпла высокая
Гражданин РФ
53 минуты назад
Все по старому как всегда...
Комментарии (2)