Происшествия

37 минут назад

4 человека пострадали в столкновении «Ленд Крузер Прадо» с грузовиком

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#дтп
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4 человека пострадали в столкновении «Ленд Крузер Прадо» с грузовиком

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4076 нарушений правил дорожного движения

19 июля в Елецком районе около половины третьего дня на автодороге «Дон» 57-летний водитель «Шевроле» столкнулся с «Фордом» под управлением 41-летней женщины. А автоаварии пострадали две пассажирки «Шевроле» и водитель второй иномарки. Все они с травмами были доставлены в больницу.

20 июля в Добровском районе около половины первого ночи на трассе Липецк – Чаплыгин 27-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и врезался в дерево. Он получил смертельную травму.

В тот же день в Липецком районе в селе Пады днем в начале второго на улице Дачной 20-летний водитель ВАЗ-2105 допустил наезд на 5-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок с травмами госпитализирован.

Тогда же в Задонском районе на платном участке трассы М4 «Дон» около половины третьего дня 52-летний водитель «Тойоты» по предварительным данным нарушил дистанцию и столкнулся с большегрузом МАН с 45-летним мужчиной за рулем. В результате водитель и три пассажирки «Ленд Крузера» с различными травмами были доставлены в больницу.

21 июля в Грязинском районе в девять часов утра на трассе Липецк – Усмань «Нива» под управлением 18-летнего парня по предварительным данным нарушила очередность проезда и столкнулась с «Рено» с 63-летним мужчиной за рулем. В результате два пассажира иномарки с травмами были доставлены в больницу.

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4076 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 16 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 150.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3225 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 68 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп
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Комментарии (2)

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Сиплый

2 минуты назад
Продам Тойота Ленд Крузер. Не бит, не крашен, цвет белый. Продаю по причине что жене цвет разонравился.
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бабка

26 минут назад
У меня белого крузака никогда не будет.Зря жизнь прожила.
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