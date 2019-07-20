25-летний липчанин попался с купленными в Адлере правами

Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Октябрьского судебного района 25-летний липчанин признан виновным в использовании поддельного водительского удостоверения.

Как установлено материалами уголовного дела, права на свое имя липчанин купил два года назад в Адлере. С этими правами он управлял автомобилем до июня 2019 года, когда его на автомобиле «ВАЗ-21120» остановили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы быстро выявили подделку, а в отношении 25-летнего горожанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа").

Учитывая обстоятельства дела, полное признание вины, положительные данные о личности подсудимого, суд приговорил его к 380 часов обязательных работ.