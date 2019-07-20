Происшествия

сегодня, 09:20

25-летний липчанин попался с купленными в Адлере правами

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#поддедка документов
25-летний липчанин попался с купленными в Адлере правами

Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Октябрьского судебного района 25-летний липчанин признан виновным в использовании поддельного водительского удостоверения.

Как установлено материалами уголовного дела, права на свое имя липчанин купил два года назад в Адлере. С этими правами он управлял автомобилем до июня 2019 года, когда его на автомобиле «ВАЗ-21120» остановили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы быстро выявили подделку, а в отношении 25-летнего горожанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа").

Учитывая обстоятельства дела,  полное признание вины,  положительные данные о личности подсудимого, суд приговорил его к 380 часов обязательных работ. 


4 1138
#поддедка документов

Комментарии (4)

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федя

13 минут назад
ахаха, !Губастые блондинки -обычно минетом зарабатывают на права......
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гость

15 минут назад
ахаха, ты идиот?
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ахаха

23 минуты назад
A в Липецке их бесплатно раздают. Типа подарок или ещё что.
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Вообще

сегодня, 09:44
Не мешало бы проверить удостоверение суди, может быть оно тоже поддельное ( Там где-то был судья Грабовский , С явно поддельным удостоверением суди ).
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