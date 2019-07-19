В России
50 минут назад
Более полутысячи россиян застряли в Таиланде на два дня
Причиной тому - поломка самолета
Пассажиры чартерного рейса авиакомпании «Россия» застряли на Пхукете минимум на два дня из-за поломки самолёта. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Вчера в 12:45 (по московскому времени) должен был вылететь самолет из Пхукета до Москвы, несколько раз переносили время. Всех запустили в самолёт, продержали 2 часа, так и не взлетели, никому не объясняли причину. В итоге выяснилось, что самолет неисправен, шасси сломано», – рассказала изданию девушка, которая летала отдыхать в Таиланд вместе со своей семьёй.
Резервный самолет пассажирам не предоставили. Всех пассажиров - а их борту было 520 человек - разместили по разным отелям. У многих сгорели авиа- и ж/д билеты.
«Вчера в 12:45 (по московскому времени) должен был вылететь самолет из Пхукета до Москвы, несколько раз переносили время. Всех запустили в самолёт, продержали 2 часа, так и не взлетели, никому не объясняли причину. В итоге выяснилось, что самолет неисправен, шасси сломано», – рассказала изданию девушка, которая летала отдыхать в Таиланд вместе со своей семьёй.
Резервный самолет пассажирам не предоставили. Всех пассажиров - а их борту было 520 человек - разместили по разным отелям. У многих сгорели авиа- и ж/д билеты.