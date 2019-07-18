Происшествия

23 минуты назад

Липчанин признался в убийстве брата

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#убийство #приговор
Липчанин признался в убийстве брата

Ссора родственников закончилась поножовщиной.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор обвиняемому в убийстве 58-летнему мужчине. Липчанин зарезал своего 49-летнего троюродного брата.

Как указано в материалах суда, убийство было совершено ночью 1 декабря 2018 года в частном доме на улице Достоевского. В квартире подсудимого проживал его троюродный брат, который недавно вернулся из реабилитационного центра Тербунского района. Там мужчина лечился от пристрастия к алкоголю. Реабилитация не помогла, троюродный брат снова стал выпивать. А когда выпивал — провоцировал ссоры. Очередная пьянка началась вечером 30 ноября. Она снова переросла в скандал и драку. Алкоголик начал обвинять своего брата в том, что он содержит его.

Хозяин дома в пылу конфликта схватил в руки кухонный нож и хотел припугнуть буйного брата, но все закончилось плачевно. По словам подсудимого брат сам шагнул на острие. Оно вонзилось ему в ключицу. После этого подсудимый ничего не помнит. Когда липчанин пришел в себя, то увидел брата, лежавшего на полу. Тот просил пить. С течением времени раненый начал терять сознание, родственник решил сделать ему искусственное дыхание. Это не помогло, брат умер. Утром подсудимый вызвал полицию и во всем признался, его взяли под стражу Врачи констатировали смерть потерпевшего.

В ходе следствия был допрошен родной брат погибшего. Своего убитого родственника он охарактеризовал с отрицательной стороны: тот злоупотреблял спиртными напитками, часто находился на лечении в наркологической больнице, привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в местах лишения свободы. А вот о подсудимом он ничего плохого сказать не может.

Суд вынес обвинительный приговор. Липчанину придется провести в колонии строгого режима 8 лет.
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#убийство #приговор

Комментарии (1)

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