После семейного конфликта липчанка упала из окна четвертого этажа

Сегодня утром на улице Космонавтов в Липецке из окна четвертого этажа жилого дома выпала женщина. Жильцы дома говорят, что падение предшествовал семейный конфликт - якобы мать двух детей поссорилась с мужем.



Известно, что пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает.





