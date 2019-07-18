Происшествия
сегодня, 08:28
После семейного конфликта липчанка упала из окна четвертого этажа
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Сегодня утром на улице Космонавтов в Липецке из окна четвертого этажа жилого дома выпала женщина. Жильцы дома говорят, что падение предшествовал семейный конфликт - якобы мать двух детей поссорилась с мужем.
Известно, что пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает.
Известно, что пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает.
27 3756
стас
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Сергей 13
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