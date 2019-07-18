Происшествия

сегодня, 08:28

После семейного конфликта липчанка упала из окна четвертого этажа

27 3756
#падение с высоты
После семейного конфликта липчанка упала из окна четвертого этажа
Сегодня утром на улице Космонавтов в Липецке из окна четвертого этажа жилого дома выпала женщина. Жильцы дома говорят, что падение предшествовал семейный конфликт - якобы мать двух детей поссорилась с мужем.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает.


27 3756
#падение с высоты

Комментарии (27)

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Как гость
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стас

13 минут назад
стас, потом я ни сдержался и отсосал у цыган.
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стас

24 минуты назад
За свой счет пусть лечится, почему нормальные люди за них должны платить , за 45 лет один раз пришел в больницу на 19 мик. одно цыганью все больные, не кто из них не работал не когда .Пусть платят из своего кармана
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завидуйте молча

26 минут назад
Сексом как в Питере занимались на подоконнике.
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Сергей 13

28 минут назад
гость, и чё?Я вот зашёл в тот же магазин,купил,шо нужно,и мне пофуй,какие площади у них под шмурдяк определены.В Ваших бедах реально виноваты Вы сами,бросай курить,вставай на лыжи,читай книжки и не только гарант конституции в стрингах побежит.Ну или пейте больше и не нойте,можно в очко заливать,вшторивает,говорят круче.
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гость

38 минут назад
я , вот , тупое,не образованное было , зашёл вчера в магазин , мясного и молочного отдела ,в нём , 30 % площади , а с водкой , 50 % , О, как ! Ой , ой , ой , тупое,не образованное было , Я ! И ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ !
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гость

43 минуты назад
а владельцы пивнух , быдлятина или нет ? вы,например,тупое,не образованное было, ----- БЫЛО , БЫЛО , БЫЛО , но прошло ! ООО , ООО ! А ЖОПУ и ПАЛЕЦ , ты не хочешь сравнить ? А ? ИТалию и Германию , ОНО , привело в пример ! О , как !
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путин

46 минут назад
гость,мне кажется дело не в сухом законе,тем более что он уже был,причём не только у наших партнеров-в тех же США,а даже в СССР,когда были безалкогольные свадьбы и вырубки виноградников.И ни к чему хорошему это не приводило-люди начинали гнать самогон и травиться всякими денатуратами.А ещё вы-как мой истинный электорат-должнв знать,что я руководил резидентурой в Дрездене,это в Германии,и там нет сухого закона,выпить кружку пива в обед-святое дело!В Чехии по-моему пиво вообще за алкоголь не считается.Да и в тех странах где растет виноград-Италия,Испания,Франция,Греция и мн. другие-фужер вина-это как у нас чай по утрам.Так что дело в ОБРАЗОВАННОСТИ людей и культуре в целом.Вот вы,например,тупое,не образованное было,которое пишет чушь и тянет всех в средневековье!Вам надо хоть какать сидя научиться,а не тупые советы мне давать.Развивайтесь,выучите немецкий,двигайтесь вперёд,а не назад.
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гость

48 минут назад
не , ну , ты разумеется небыдлятина , а ещё кто ?
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гость

49 минут назад
ВВП быдлятине - а кто не быдлятина ? Примеры , есть ?
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гость

50 минут назад
Игорь Артамонов запустил розыгрыш полетов на воздушном шаре на День города. Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт Какие проблемы волнуют ВРИО , писец , мля !
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