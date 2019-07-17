Происшествия

сегодня, 09:32

47-летний липчанин сбил двух мальчиков на велосипеде и скрылся с места аварии

7 1996
#авария #ДТП
47-летний липчанин сбил двух мальчиков на велосипеде и скрылся с места аварии

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 июля в В Лев-Толстовском районе на трассе Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк – Данков 27-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2109» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. В результате женщина и ее 17-летний пассажир получили травмы.

В Хлевенском районе на платном участке трассы М4 «Дон» 37-летний водитель «Дэу-Матиза» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате сам водитель погиб на месте, два его пассажира с травмами госпитализированы.

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В Липецке дво дворе одного из домов по улице Папина водитель «Киа» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП. Мальчик и его 9-летний пассажир получили травмы, и после оказания помощи были отпущены. Автоинспекторы отыскали водителя - им оказался 47-летний мужчина. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1810 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1439 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

7 1996
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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редактор русского языка

18 минут назад
Юрок Алтушок., перед "и" не ставится.
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Юрок Алтушок.

21 минуту назад
Товарищ кариподент! Тебя учили в школе на уроке русского языка ставить в предложении запятые? Олень тупоголовый, прочитай заголовок своей статьи.
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Ссср48

сегодня, 10:51
Ребята крик души река воронеж в доль и поперек перегорожена сетьми...в раене сокола они десятками и вдоль всех берегов ...поделитесь кто может с этим надо бороться а не жить...
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нлмк

сегодня, 10:42
на киа зразу надо лет десять давать без суда
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МОСКОВСКАЯ, 83

сегодня, 10:02
Omen- это Петя- Петушок с нашего издатдома. Он сейчас после обряда опущения, с директора до зама, отвечает за рекламу. Вот и сует куды ни попадя, бездельник!
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PR-менеджер

сегодня, 09:47
Где они для фото нашли таких стройных ДПС ников. В обычной жизни все с брюхом.
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Люблю Город48

сегодня, 09:44
Люблю Город48 за суперзаголовки! Где поставить запятую? Он сбил мальчиков, которые были на велосипедах? Или он сидя на велике сбил гаденышей?
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