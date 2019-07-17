сегодня, 09:32
47-летний липчанин сбил двух мальчиков на велосипеде и скрылся с места аварии
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек, один - погиб.
В Хлевенском районе на платном участке трассы М4 «Дон» 37-летний водитель «Дэу-Матиза» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате сам водитель погиб на месте, два его пассажира с травмами госпитализированы.
В Липецке дво дворе одного из домов по улице Папина водитель «Киа» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП. Мальчик и его 9-летний пассажир получили травмы, и после оказания помощи были отпущены. Автоинспекторы отыскали водителя - им оказался 47-летний мужчина.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1810 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1439 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
редактор русского языка
Юрок Алтушок.
Ссср48
нлмк
МОСКОВСКАЯ, 83
PR-менеджер
Люблю Город48