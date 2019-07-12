«Царевич Димитрий» и другие работы Ильи Глазунова выставлены в Липецке

Выставка картин Ильи Глазунова и его учеников проходит в липецком областном художественном музее

Липецкий областной художественный музей продолжает сотрудничество с Российской академией живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова выставкой «Илья Глазунов. Ближний круг». Ранее липецкому зрителю были представлены выставки «Ступени мастерства», «Историческая живопись», «Дмитрий Слепушкин. Живопись».



Выставка «Илья Глазунов. Ближний круг» включает в себя произведения И.С. Глазунова и преподавателей академии, в числе которых есть и его ученики. Представленные на выставке картины Ильи Сергеевича обращают зрителя к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема истории России. Произведение «Царевич Димитрий» посвящено загадочной гибели юного наследника прерванного рода Рюриковичей. Картины «Одиночество» и «Возвращение» относятся к «Городскому циклу» произведений автора и отображают правду жизни.



Всего на выставке экспонируется 45 произведений в живописной и графической техниках, выполненных в период с 1960 по 2019 годы, сообщили в липецком областном художественном музее.



Фото: glazunov.ru



