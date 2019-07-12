Культура

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«Царевич Димитрий» и другие работы Ильи Глазунова выставлены в Липецке

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#Илья Глазунов #выставка
«Царевич Димитрий» и другие работы Ильи Глазунова выставлены в Липецке

Выставка картин Ильи Глазунова и его учеников проходит в липецком областном художественном музее

Липецкий областной художественный музей продолжает сотрудничество  с Российской академией живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова выставкой «Илья Глазунов. Ближний круг». Ранее липецкому  зрителю были представлены выставки «Ступени мастерства», «Историческая живопись», «Дмитрий Слепушкин. Живопись».

Выставка «Илья Глазунов. Ближний круг» включает в себя произведения И.С. Глазунова и преподавателей академии, в числе которых есть и его ученики. Представленные на выставке картины Ильи Сергеевича обращают зрителя к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема истории России. Произведение «Царевич Димитрий» посвящено загадочной гибели юного наследника прерванного рода Рюриковичей. Картины «Одиночество» и «Возвращение» относятся к «Городскому циклу» произведений автора и отображают правду жизни.

Всего на выставке экспонируется 45 произведений в живописной и графической техниках, выполненных в период с 1960 по 2019 годы, сообщили в липецком областном художественном музее.

Фото: glazunov.ru

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#Илья Глазунов #выставка

Комментарии (1)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

59 минут назад
Дерьмовый был * Царствие ему небесное В его Выставочном зале в Москве смотрел его картины.так себе
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