В России

48 минут назад

В России создали беспилотный трактор

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#трактор #беспилотник
В России создали беспилотный трактор

Разработка принадлежит «дочке» Роскосмоса.

Научно-производственное объединение автоматики (дочернее предприятие Роскосмоса) представило прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге, пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление предприятия.

На прототипе трактора-беспилотника нет привычных аппаратов управления кабины, руля и педалей. Во время движения беспилотник автономен и способен определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки автоматики. Маршрут машины прокладывает специальный контроллер, ориентирующийся на данные со спутника.

Несколькими месяцами ранее корпорация объявила о планах разработать беспилотный «медицинский» трамвай, который будет оснащен медицинским оборудованием, чтобы в ходе поездки пассажиры могли проходить обследование, напоминает РБК.

Фото : Роскосмос

112
#трактор #беспилотник

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