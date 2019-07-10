В России
48 минут назад
В России создали беспилотный трактор
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Разработка принадлежит «дочке» Роскосмоса.
Научно-производственное объединение автоматики (дочернее предприятие Роскосмоса) представило прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге, пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление предприятия.
На прототипе трактора-беспилотника нет привычных аппаратов управления кабины, руля и педалей. Во время движения беспилотник автономен и способен определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки автоматики. Маршрут машины прокладывает специальный контроллер, ориентирующийся на данные со спутника.
Несколькими месяцами ранее корпорация объявила о планах разработать беспилотный «медицинский» трамвай, который будет оснащен медицинским оборудованием, чтобы в ходе поездки пассажиры могли проходить обследование, напоминает РБК.
Фото : Роскосмос
На прототипе трактора-беспилотника нет привычных аппаратов управления кабины, руля и педалей. Во время движения беспилотник автономен и способен определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки автоматики. Маршрут машины прокладывает специальный контроллер, ориентирующийся на данные со спутника.
Несколькими месяцами ранее корпорация объявила о планах разработать беспилотный «медицинский» трамвай, который будет оснащен медицинским оборудованием, чтобы в ходе поездки пассажиры могли проходить обследование, напоминает РБК.
Фото : Роскосмос
112