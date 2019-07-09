Общество

сегодня, 11:29

Началась реконструкция улицы Папина

7 1218
#реконструкция
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Началась реконструкция улицы Папина
На улице Папина в Липецке начался первый этап реконструкции дороги. Во время этого этапа провода, висевшие над дорогой, уйдут под землю, а державшие их опоры, снесут. Почти 2,5 километра новой кабельной линии предстоит проложить подрядной организации ЛГЭК – от Индустриально-строительного колледжа до кольца Центрального рынка.

- Сейчас строители прокладывают под землей трубы, в которые затем протянут сам кабель. Все работы выполняются методом горизонтально-направленного бурения, - сообщает пресс-служба ЛГЭК.

До конца года демонтируют девять столбов высоковольтной линии электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть и снизит вероятность возникновения ДТП. 

Напомним, в 2019 - 2020 году запланирована масштабная реконструкция автодороги по улице Папина.  

 
7 1218
#реконструкция
1

Комментарии (7)

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жуть-жуткая!

6 минут назад
Дорогу по пр. Победы когда сделают ?! Сегодня 9 июля, но не сделано практически ничего. Привозят грунт на луг возле заправки выгружают, потом опять загружают этот же грунт и увозят в сторону Сырского. Открытие дороги обещали 1 сентября, но не уточняли какого года. Такими темпами -точно не 2019 г....
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Не прошло и 50 лет

16 минут назад
Наконец-то! Сколько можно бабло на бордюрах и плитке отмывать! Необходима ливневка на манеже и нормальная дорога
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баба нюра

25 минут назад
когда уже меро пустят,ну сколько ждать,как надоело,где этот метростроитель сейчас?
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33 минуты назад
И сделать одностороннее движение .
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Правильно!!! Молодцы

48 минут назад
Надо Папина сначала сделать, а потом вторую очередь пр. Победы делать!
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Павел

54 минуты назад
А трамвай по Папина?
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Антон

сегодня, 11:42
молодцы!
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