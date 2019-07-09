Началась реконструкция улицы Папина

На улице Папина в Липецке начался первый этап реконструкции дороги. Во время этого этапа провода, висевшие над дорогой, уйдут под землю, а державшие их опоры, снесут. Почти 2,5 километра новой кабельной линии предстоит проложить подрядной организации ЛГЭК – от Индустриально-строительного колледжа до кольца Центрального рынка.



- Сейчас строители прокладывают под землей трубы, в которые затем протянут сам кабель. Все работы выполняются методом горизонтально-направленного бурения, - сообщает пресс-служба ЛГЭК.



До конца года демонтируют девять столбов высоковольтной линии электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть и снизит вероятность возникновения ДТП.



Напомним, в 2019 - 2020 году запланирована масштабная реконструкция автодороги по улице Папина.





