Происшествия

49 минут назад

«КамАЗ» свалился в кювет в Лебедяни

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#авария #ДТП
«КамАЗ» свалился в кювет в Лебедяни

Водитель фуры получил травмы.

В четверг в 16:50 на улице в Елецкой в Лебедяни свалился в кювет «КамАЗ». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области, 29-летний водитель грузовика двигался с превышением скорости и не справился с управлением. Мужчина пострадал в аварии. У него были диагностированы черепно-мозговая травма и травматический шок.



Местные жители пишут в соцсетях, что причиной аварии было не превышение скорости, а отказавшие у грузовика тормоза. Лебедянцы уверены, что водитель съехал в кювет, чтобы неуправляемый «КамАЗ» не смял другие автомобили. «Водитель настоящий герой! Пожертвовать собой ради спасения людей. Дай Бог ему остаться в живых и на ногах!!!», пишут очевидцы.

Фото: vk.com
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#авария #ДТП

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