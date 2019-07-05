«КамАЗ» свалился в кювет в Лебедяни

Водитель фуры получил травмы.

В четверг в 16:50 на улице в Елецкой в Лебедяни свалился в кювет «КамАЗ». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области, 29-летний водитель грузовика двигался с превышением скорости и не справился с управлением. Мужчина пострадал в аварии. У него были диагностированы черепно-мозговая травма и травматический шок.Местные жители пишут в соцсетях, что причиной аварии было не превышение скорости, а отказавшие у грузовика тормоза. Лебедянцы уверены, что водитель съехал в кювет, чтобы неуправляемый «КамАЗ» не смял другие автомобили. «Водитель настоящий герой! Пожертвовать собой ради спасения людей. Дай Бог ему остаться в живых и на ногах!!!», пишут очевидцы.Фото: vk.com