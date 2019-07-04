Общество

32 минуты назад

Бутылка водки обошлась кафе в 100 000 рублей

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#кафе #водка #штраф
Бутылка водки обошлась кафе в 100 000 рублей

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел обращение регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. В иске было указано, что одно из елецких кафе нарушило правило реализации спиртного.

Поводом для обращения в суд послужила продажа водки. 21 января посетителю кафе на улице Коммунаров за 300 рублей продали 0,5 л водки «Полушка». Продавец не вскрыл тару, то есть спиртное было приобретено без оказания услуг общественного питания. Момент продажи снимали на камеру, позже бутылку и чек изъяли у покупателя. Было заведено административное дело по ч.1 ст.14.17 КоАП РФ за нарушение правил оборота алкогольной продукции. Продавец кафе пыталась оправдаться, говоря, что хотела вскрыть бутылку и дать покупателю стакан, но ее слова были опровергнуты записью с камеры.

Суд удовлетворил иск управления потребительского рынка. Владельцам кафе придется заплатить штраф в 100 000 рублей.
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#кафе #водка #штраф

Комментарии (2)

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павел

9 минут назад
все провокации по нелегальной водке идут от киреева надо его наказать
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Турист

20 минут назад
Ходят су. Ки провоцируют,
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