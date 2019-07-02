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Научная сенсация: в Липецкой области обнаружен новый вид жуков

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#заповедник
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Научная сенсация: в Липецкой области обнаружен новый вид жуков

Черноногая лептуралия раньше не встречалась на территории Липецкой области, в Воронежской жук был выявлен в единичных экземплярах в одном районе. Теперь черноногая лептуралия поселилась в Усманском районе.

Во время обследования энтомологами территорию охранной зоны Воронежского биосферного заповденика около села Беляево в Усманском районе Липецкой области, при осмотре сухой березы, под отслоившейся корой были обнаружены 2 экземпляра крупного до 2 см жука-усача. Это оказалась черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes). 

Как отмечают в заповеднике, этот вид включен в Красную книгу Воронежской области как редкий вид с указанием, что он отмечен в пределах Воронежской области только в Семилукском районе и известен по одному экземпляру. В Кадастре жуков Липецкой области он отсутствует. Зарубежные энтомологи в 2017 году включили этот вид жука усача в Красный список МСОП и оценили его природоохранный статус в пределах Европы как NT (Near Threatened — близкий к угрожаемому).

Жук-усач черноногая лептуралия замечателен своими узкими экологическими требованиями: он заселяет одиноко стоящие, хорошо прогреваемые солнцем, крупные сухостойные деревья березы, редко осины. Личинка жука развивается три года и вид использует избранное для заселения дерево на протяжении многих лет для развития нескольких поколений. Возможности к расселению у взрослых жуков ограничены, так что уничтожение сухостойного дерева как микробиотопа приводит к гибели всю группировку этого жука, сообщил 

В северных, мало обжитых лесных районах Европы, после природных пожаров формируются сухостойные участки хвойных лесов с одиночными деревьями березы, где у этого вида остаются еще благоприятные возможности для существования.

Жук-усач черноногая лептуралия представляет ценность как индикатор первобытных березняков с богатой фауной беспозвоночных, живущих в мертвой древесине. Он служит индикатором начальной стадии разрушения мертвой древесины березы c участием трутовых грибов. В Латвии, например, он включен в число индикаторов естественных лесных экосистем (Telnov, 2004).

Находка черноногой лептуралии важна для Воронежского заповедника и обеих областей, как новый и редкий для энтомофауны вид. Черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes) заслуживает включения в новую редакцию Красной книги Липецкой области.

Фото: zapovednik-vrn.ru

12 999
#заповедник
2

Комментарии (12)

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Местный

13 минут назад
Жуки Усачи редкостью стали, раньше детьми устраивали им бои
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Местный

15 минут назад
Богомолов тоже не было, сейчас они не редкость.
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Два новых жука караеда.

16 минут назад
Пенсионер, Артемон и ушлёпкина. Надо в сентябре их дустом посыпать.
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skrip

16 минут назад
Цитата -уничтожение сухостойного дерева как микробиотопа приводит к гибели всю группировку этого жука.............................Ну что ж данное умозаключение подтверждает заботу наших депутатов о жучках и паучках.Потому и заком о сборе валежника и заготовке дров настолько суров.
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Пенсионер

20 минут назад
Этого жука прислал Путин он к нему советоваться ездит ! Лутше он обратился к жителям облости . А так гуляй Вася!
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Правильно

33 минуты назад
Студгородок, 26, Путин специально в городах клещей разводит ,Популяцию людей уменьшать!. Гениально !.
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Энтомолог.

33 минуты назад
Я даже знаю как этого нового жука зовут. Не Артамонов, случайно?) Хочу сказать, что тут и своих жуков-пильщиков хватает.
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Жуу

34 минуты назад
Этих жуков ещё лет 20 назад видели сенсация какая
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Жуу

34 минуты назад
Этих жуков ещё лет 20 назад видели сенсация какая
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Студгородок, 26

38 минут назад
Одни виды погибают, например, пчелы от ядохимикатов. Другие замещают их территорию. Жуки это уже хорошо! а и клещики тоже нужны. Какие они красивые клещики под микроскопом, когда насосутся кровушки
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