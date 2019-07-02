Научная сенсация: в Липецкой области обнаружен новый вид жуков

Черноногая лептуралия раньше не встречалась на территории Липецкой области, в Воронежской жук был выявлен в единичных экземплярах в одном районе. Теперь черноногая лептуралия поселилась в Усманском районе.





Как отмечают в



Жук-усач черноногая лептуралия замечателен своими узкими экологическими требованиями: он заселяет одиноко стоящие, хорошо прогреваемые солнцем, крупные сухостойные деревья березы, редко осины. Личинка жука развивается три года и вид использует избранное для заселения дерево на протяжении многих лет для развития нескольких поколений. Возможности к расселению у взрослых жуков ограничены, так что уничтожение сухостойного дерева как микробиотопа приводит к гибели всю группировку этого жука, сообщил



В северных, мало обжитых лесных районах Европы, после природных пожаров формируются сухостойные участки хвойных лесов с одиночными деревьями березы, где у этого вида остаются еще благоприятные возможности для существования.



Жук-усач черноногая лептуралия представляет ценность как индикатор первобытных березняков с богатой фауной беспозвоночных, живущих в мертвой древесине. Он служит индикатором начальной стадии разрушения мертвой древесины березы c участием трутовых грибов. В Латвии, например, он включен в число индикаторов естественных лесных экосистем (Telnov, 2004).



Находка черноногой лептуралии важна для Воронежского заповедника и обеих областей, как новый и редкий для энтомофауны вид. Черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes) заслуживает включения в новую редакцию Красной книги Липецкой области.



Фото: zapovednik-vrn.ru



Во время обследования энтомологами территорию охранной зоны Воронежского биосферного заповденика около села Беляево в Усманском районе Липецкой области, при осмотре сухой березы, под отслоившейся корой были обнаружены 2 экземпляра крупного до 2 см жука-усача. Это оказалась черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes).Как отмечают в заповеднике , этот вид включен в Красную книгу Воронежской области как редкий вид с указанием, что он отмечен в пределах Воронежской области только в Семилукском районе и известен по одному экземпляру. В Кадастре жуков Липецкой области он отсутствует. Зарубежные энтомологи в 2017 году включили этот вид жука усача в Красный список МСОП и оценили его природоохранный статус в пределах Европы как NT (Near Threatened — близкий к угрожаемому).Жук-усач черноногая лептуралия замечателен своими узкими экологическими требованиями: он заселяет одиноко стоящие, хорошо прогреваемые солнцем, крупные сухостойные деревья березы, редко осины. Личинка жука развивается три года и вид использует избранное для заселения дерево на протяжении многих лет для развития нескольких поколений. Возможности к расселению у взрослых жуков ограничены, так что уничтожение сухостойного дерева как микробиотопа приводит к гибели всю группировку этого жука, сообщилВ северных, мало обжитых лесных районах Европы, после природных пожаров формируются сухостойные участки хвойных лесов с одиночными деревьями березы, где у этого вида остаются еще благоприятные возможности для существования.Жук-усач черноногая лептуралия представляет ценность как индикатор первобытных березняков с богатой фауной беспозвоночных, живущих в мертвой древесине. Он служит индикатором начальной стадии разрушения мертвой древесины березы c участием трутовых грибов. В Латвии, например, он включен в число индикаторов естественных лесных экосистем (Telnov, 2004).Находка черноногой лептуралии важна для Воронежского заповедника и обеих областей, как новый и редкий для энтомофауны вид. Черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes) заслуживает включения в новую редакцию Красной книги Липецкой области.