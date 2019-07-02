Общество

29 минут назад

В Липецкой области хотят поставить серию памятных обелисков

1 150
#обелиск #воинская слава
В Липецкой области хотят поставить серию памятных обелисков

Все они посвящены боям Великой Отечественной войны.

Региональное управление капитального строительства готово потратить 1 477 933 рубля на разработку проектов и смет для строительства памятных знаков в сёлах Липецкой области. Ведомство уже занялось поиском подрядчиков.

Памятные знаки хотят установить в селах Волово, Стрелец (Долгоруковский район), Озерки (Тербунский район) и Ломигоры (Воловский район). Первые два села являются населенными пунктами воинской славы, а последние — рубежами воинской доблести. Памятные знаки «Рубеж воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» будут состоять из обелисков разной высоты, формы, материала — из черного матового керамического гранита и латунной стали. Каждый обелиск должен быть установлен на прямоугольном основании со ступенями и подсвечиваться семью осветительными тумбами. Знаки венчают ордена «Победа».

Электронный аукцион на право разработать проекты запланирован на конец июля. Подрядчик должен представить итоги работы в течение 60 дней со дня подписания контракта. Услуги оплатят из бюджета Липецкой области.
1 150
#обелиск #воинская слава

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

17 минут назад
чем дальше - победа тем больше памятников и тем больше ветеранов на парадах А после войны парадов не было вообще - люди понимали, что нечего тут веселиться - пол страны Чурка положил
ответить

Еще в рубрике

Скандальный липецкий застройщик признан банкротом
#банкротство #СУ-5 #Захаров
9
Скандальный липецкий застройщик признан банкротом

40 минут назад

Общество
Горожанам приготовиться: сегодня Липецк посещают сразу две правительственные делегации
#визит
35
Горожанам приготовиться: сегодня Липецк посещают сразу две правительственные делегации

56 минут назад

Общество
Липецкая вечЁрка: рост тарифов ЖКХ, встреча с Путиным и 31-летний вице-мэр
#обзор #события #вечёрка
11
Липецкая вечЁрка: рост тарифов ЖКХ, встреча с Путиным и 31-летний вице-мэр

вчера, 20:19

Общество
Торговля просрочкой обошлась хозяину магазина в 30 000 рублей
#штраф #торговля #просрочка
21
Торговля просрочкой обошлась хозяину магазина в 30 000 рублей

вчера, 17:41

Общество
В Липецке наградили добровольцев Донбасса
#Донбасс #Новороссия #Украина
129
В Липецке наградили добровольцев Донбасса

вчера, 17:32

Общество
Пропавшая в Ельце девочка нашлась
6
Пропавшая в Ельце девочка нашлась

вчера, 16:38

Общество