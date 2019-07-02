В Липецкой области хотят поставить серию памятных обелисков

Все они посвящены боям Великой Отечественной войны.

Региональное управление капитального строительства готово потратить 1 477 933 рубля на разработку проектов и смет для строительства памятных знаков в сёлах Липецкой области. Ведомство уже занялось поиском подрядчиков.



Памятные знаки хотят установить в селах Волово, Стрелец (Долгоруковский район), Озерки (Тербунский район) и Ломигоры (Воловский район). Первые два села являются населенными пунктами воинской славы, а последние — рубежами воинской доблести. Памятные знаки «Рубеж воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» будут состоять из обелисков разной высоты, формы, материала — из черного матового керамического гранита и латунной стали. Каждый обелиск должен быть установлен на прямоугольном основании со ступенями и подсвечиваться семью осветительными тумбами. Знаки венчают ордена «Победа».



Электронный аукцион на право разработать проекты запланирован на конец июля. Подрядчик должен представить итоги работы в течение 60 дней со дня подписания контракта. Услуги оплатят из бюджета Липецкой области.