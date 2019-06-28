В мире

55 минут назад

Ученые запустили киберпчелу

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#робот #пчелы #изобретения
Ученые запустили киберпчелу

… и робот-насекомое полетело.

Гарвардские ученые создали первого миниатюрного робота, который может летать неограниченно долго и при этом обладает рекордно малыми размерами. Описание этой "киберпчелы" и ее возможные применения были представлены в журнале Nature, пишут РИА Новости.

- Этот робот – плод десятилетней кропотливой работы. Почти все попытки научить машину летать без притока энергии извне превращаются в бесконечный конфликт между массой аппарата и вырабатываемой им подъемной силой, что особенно характерно для самых миниатюрных установок. Даже самая небольшая батарейка весит больше, чем вся наша пчела, — отмечает Роберт Вуд (Robert Wood), профессор из Гарварда.

Разработанное инженерами кибернасекомое с четырьмя крыльями весит всего 259 мг. По их словам, аппарат способен летать с такой же эффективностью, что и живые пчелы. Однако новинке еще предстоят доработки, в нее необходимо будет встроить полноценные системы связи и управления.
123
#робот #пчелы #изобретения

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