В мире
55 минут назад
Ученые запустили киберпчелу
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… и робот-насекомое полетело.
Гарвардские ученые создали первого миниатюрного робота, который может летать неограниченно долго и при этом обладает рекордно малыми размерами. Описание этой "киберпчелы" и ее возможные применения были представлены в журнале Nature, пишут РИА Новости.
- Этот робот – плод десятилетней кропотливой работы. Почти все попытки научить машину летать без притока энергии извне превращаются в бесконечный конфликт между массой аппарата и вырабатываемой им подъемной силой, что особенно характерно для самых миниатюрных установок. Даже самая небольшая батарейка весит больше, чем вся наша пчела, — отмечает Роберт Вуд (Robert Wood), профессор из Гарварда.
Разработанное инженерами кибернасекомое с четырьмя крыльями весит всего 259 мг. По их словам, аппарат способен летать с такой же эффективностью, что и живые пчелы. Однако новинке еще предстоят доработки, в нее необходимо будет встроить полноценные системы связи и управления.
- Этот робот – плод десятилетней кропотливой работы. Почти все попытки научить машину летать без притока энергии извне превращаются в бесконечный конфликт между массой аппарата и вырабатываемой им подъемной силой, что особенно характерно для самых миниатюрных установок. Даже самая небольшая батарейка весит больше, чем вся наша пчела, — отмечает Роберт Вуд (Robert Wood), профессор из Гарварда.
Разработанное инженерами кибернасекомое с четырьмя крыльями весит всего 259 мг. По их словам, аппарат способен летать с такой же эффективностью, что и живые пчелы. Однако новинке еще предстоят доработки, в нее необходимо будет встроить полноценные системы связи и управления.
123