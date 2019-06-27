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20% самых богатых липчан получили больше 45% всех денежных доходов

32 1191
#доходы населения
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20% самых богатых липчан получили больше 45% всех денежных доходов

45,2% общего объема денежных доходов в Липецкой области в прошлом году пришлись на 20% наиболее обеспеченного населения, следует из исследования Росстата. Годом ранее этот показатель был чуть ниже — 45%. 

На долю 20% наименее обеспеченного населения пришлось 5,8% всех доходов (год назад — 5,9%). Разница между доходами самых бедных и самых богатых достигла 7,76 раза. Среднедушевой денежный доход в целом по региону составил 29 921,2 рубля.

Ведомство разделило все население на пять 20-процентных групп. В Липецкой области на первую из них, с наименьшими доходами, пришлось 5,8% от общего объема доходов, их среднедушевой доход был всего 8 720 рублей. Вторая группа получила 10,6% общих доходов со средним достатком на человека — 15 886 рублей, на третью пришлось 15,6% (среднедушевой доход — 23 242 рубля), на четвертую — 22,8%, с 34 132 рублями на человека в месяц, на пятую, с наивысшими доходами — 45,2%, что соответствует среднему месячному доходу 67 626 рублей. 

В России на группу с наивысшими доходами пришлось 46,9% всех средств, с наименьшими — 5,3%. 

Росстат также представил данные о среднем и медианном доходе. Так, среднедушевой доход составил 29 921,2 рубля, медианный (серединная сумма: у половины населения доход выше, у второй – ниже) в Липецкой области, как и в целом по России был куда скромнее: 23 112,5 рублей в месяц.

32 1191
#доходы населения
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Комментарии (32)

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Гыгы

3 минуты назад
Богаты- небогаты, а рак заест! А богатому подыхать страшнее! На том свете надо отвечать за богатства и как приобрел. Правда, ведь Путилин? За угробленный Хворостянский маслозавод открестился икностасом для Добринского храма и какой-то ерундой для детской площадки в Петровском
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Animal planet

3 минуты назад
Вот нищебродам в комментах пуканы то рвёт:)))
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Илья

5 минут назад
Я с тобой. Возьми меня Ну, возьми меня. Я оч.бедная, просто супер бедная
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Путин

6 минут назад
Я военным и силовым структурам зарплату повышаю ! Только дёрнитесь гопота бесштанная они с вас шкуру быстро снимут.
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Дмитрий

6 минут назад
Раскулачить врагов народа!
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Брехать- не мешки ворочать

7 минут назад
Батюшка, Что-то твоему Путину не возвращается ..., 20 лет грабит Россию и уничтожает ,паскуда плешивая .
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Если

15 минут назад
доярка из села, Доешь ты быка ,То легка твоя рука,Проститутки -самая древняя профессия, Не пропадёшь , На свой передок найдёшь !.
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Не зарекайся

17 минут назад
?, Гавноед Путина, завтра сядешь с протянутой рукой у церкви !.
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Сходи

17 минут назад
Батюшка, Покакай и заткнись ,путинская мразь !.
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Вставай страна огромная!

18 минут назад
Вставай на смертный бой , С путинской силой тёмною , с проклятою ордой !.
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