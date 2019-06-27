20% самых богатых липчан получили больше 45% всех денежных доходов

45,2% общего объема денежных доходов в Липецкой области в прошлом году пришлись на 20% наиболее обеспеченного населения, следует из исследования Росстата. Годом ранее этот показатель был чуть ниже — 45%.

На долю 20% наименее обеспеченного населения пришлось 5,8% всех доходов (год назад — 5,9%). Разница между доходами самых бедных и самых богатых достигла 7,76 раза. Среднедушевой денежный доход в целом по региону составил 29 921,2 рубля.



Ведомство разделило все население на пять 20-процентных групп. В Липецкой области на первую из них, с наименьшими доходами, пришлось 5,8% от общего объема доходов, их среднедушевой доход был всего 8 720 рублей. Вторая группа получила 10,6% общих доходов со средним достатком на человека — 15 886 рублей, на третью пришлось 15,6% (среднедушевой доход — 23 242 рубля), на четвертую — 22,8%, с 34 132 рублями на человека в месяц, на пятую, с наивысшими доходами — 45,2%, что соответствует среднему месячному доходу 67 626 рублей.



В России на группу с наивысшими доходами пришлось 46,9% всех средств, с наименьшими — 5,3%.



Росстат также представил данные о среднем и медианном доходе. Так, среднедушевой доход составил 29 921,2 рубля, медианный (серединная сумма: у половины населения доход выше, у второй – ниже) в Липецкой области, как и в целом по России был куда скромнее: 23 112,5 рублей в месяц.



