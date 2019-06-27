Продавец киоска пытался вылить алкоголь, когда к нему пришла проверка

Но от ответственности этот "героизм" не спас.

Продавец киоска на улице 8 марта пытался уничтожить контрафактный алкоголь в тот момент, когда к нему нагрянула проверка.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, торговец киоска на улице 8 марта у дома № 30 пытался вылить содержимое бутылок на пол киоска – это ему удалось, но лишь частично.

Кроме того, на продаже «левого» спиртного из-под полы попался и киоск на улице Циолковского возле дома №2/1.

В общей сложности проверяющий изъяли в обоих киосках 150 бутылок. Владельцам торговых точек по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ теперь грозят штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей



Фото zvvesti.ru

