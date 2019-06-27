Общество

48 минут назад

Продавец киоска пытался вылить алкоголь, когда к нему пришла проверка

2 459
#Алкоголь #киоск #контрафакт
1
Продавец киоска пытался вылить алкоголь, когда к нему пришла проверка

Но от ответственности этот "героизм" не спас.

Продавец киоска на улице 8 марта пытался уничтожить контрафактный алкоголь в тот момент, когда к нему нагрянула проверка.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, торговец киоска на улице 8 марта у дома № 30 пытался вылить содержимое бутылок на пол киоска – это ему удалось, но лишь частично.

Кроме того, на продаже «левого» спиртного из-под полы попался и киоск на улице Циолковского возле дома №2/1.

В общей сложности проверяющий изъяли в обоих киосках 150 бутылок. Владельцам торговых точек по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ теперь грозят штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей

Фото zvvesti.ru


2 459
#Алкоголь #киоск #контрафакт
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

8 секунд назад
Лучше бы она.. Все это выпила))
ответить

Хач гаражный

14 минут назад
Уважаемые любители крепких спиртных напитков! Алкобутик «Звезда Азербайджана» предлагает широкий ассортимент продукции: водка, вино, коньяк, виски и это еще не полный список предлагаемых нами товаров. Низкие цены, вежливое обслуживание приятно вас удивят. Вашу безопасность при покупке нашей продукции обеспечат бывшие а так же действующие сотрудники полиции.Так же имеется дигустацонная комната и комната психологической разгрузки . Мы ждем Вас круглосуточно по адресу : Липецк гаражный кооператив «Липчанин-6» гараж № 104. Кооператив оснащен шлагбаум, Пароль при въезде в кооператив «Салам малейкум» . ДОБРО пожаловать!!!!!
ответить

гость

22 минуты назад
внутри районов , киоски для этого и стоят , для торговли водкой , сносите все !
ответить

Еще в рубрике

Уличные торговцы отдали проверяющим последние носки
#Уличная торговля #проверки
4
Уличные торговцы отдали проверяющим последние носки

26 минут назад

Общество
Липчане добились восстановления детской площадки
#детская площадка
2
Липчане добились восстановления детской площадки

57 минут назад

Общество
«Эти «люди» пьют и тут же гадят...»
#нарушение тишины
55
«Эти «люди» пьют и тут же гадят...»

вчера, 15:59

Общество
Михаил Щербаков получил «новую старую должность»
#кадры
73
Михаил Щербаков получил «новую старую должность»

вчера, 15:48

Общество
В Липецке заметили «щедрый» светофор
#светофор #безопасность
4
В Липецке заметили «щедрый» светофор

вчера, 15:33

Общество
В Липецке на 7 000 рублей оштрафовали частную косметологическую клинику
15
В Липецке на 7 000 рублей оштрафовали частную косметологическую клинику

вчера, 15:12

Общество