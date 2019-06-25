Более сотни участков липецких дорог привели в порядок в рамках текущего ремонта

Выбоины, трещины и неровности ликвидированы на площади свыше 30 тысяч м2.

Как сообщают в профильном департаменте, первостепенного внимания требовали проезжие части улиц Бестужева, М. Расковой, Полиграфическая и площади Революции. Здесь, а также на улицах Плеханова и Универсальном проезде асфальтобетонное покрытие меняли целыми участками - картами. В результате дорожную одежду обновили на площади свыше 19 тысяч м2 .



Ямочный ремонт покрытия, связанный с заменой асфальта только на месте выбоины, произведен более чем на 40 участках улично-дорожной сети. В их числе как дороги, расположенные в центре Липецка - площадь Соборная, улица Шкатова - так и отдаленные. Например - автомобильная дорога от улицы Ударников к Сырскому кладбищу.



Почти 6 тысяч м2 проезжих частей – улицы Вермишева, Белана, Энергостроителей, Сырская и других - привели в порядок с помощью спецмашины типа MADPATCHER. Применение такого оборудования, позволяет выполнять ямочный ремонт значительно быстрее и дешевле по сравнению с классическим методом, включающим фрезерование, укладку и уплотнение. Работы проводятся без предварительной подготовки, а выполняет их один оператор. Открытие движения сразу после выполнения ямочного ремонта.



Всего до конца сезона на текущий ремонт дорог в рамках муниципального задания для управления благоустройства планируется направить порядка 63 миллионов рублей.

