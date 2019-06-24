Двое молодых липчан попались на краже металла из полувагона грузового поезда

Парней поймали с поличным

Фото:

tulapressa.ru

Двое безработных 19-летних жителя Липецка попались на хищении металлолома, перевозимого по железной дороге. Молодые люди одолжили у своей знакомой автомобиль, на котором прибыли в парк «А» станции Казинка Юго-Восточной железной дороги. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они залезли на один из полувагонов стоящего состава грузового поезда и сбросили в межпутье 660 кг лома черного на общую стоимость 12500 рублей.В момент переноски и погрузки похищенного в автомобиль, спрятанный неподалеку от места совершения преступления, злоумышленники были задержаны сотрудниками Линейного пункта полиции на железнодорожной станции Казинка и работникам ведомственной охраны стрелковой команды станции Казинка.В настоящее время уголовное дело возбужденное следствием Елецкого Линейного отдела МВД России на транспорте в отношении данных граждан по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу) передано в суд для принятия законного решения, сообщили в Елецком линейном отделе МВД России на транспорте.