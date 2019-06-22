Спорт

57 минут назад

Липчанин стал лучшим игроком Высшей лиги по мини-футболу, а теперь готовится к Лиге чемпионов

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#Мини-футбол
Липчанин стал лучшим игроком Высшей лиги по мини-футболу, а теперь готовится к Лиге чемпионов

История этого футболиста чем-то напоминает сказку про Золушку.

22-летний уроженец Липецка Олег Кручинин официально признан Ассоциацией мини-футбола России лучшим игроком зоны «Запад» Высшей лиги.

Олег защищал цвета команды «КПРФ-2», выиграл «бронзовые» медали, проведя 32 матча и забив 22 гола.

В «красной команде» Кручинин выступал 3-й сезон, до этого он вместе с «КПРФ-2» дважды становился чемпионом Высшей лиги. Олега уже привлекали и к играм за основной состав «коммунистов», на его счете 27 матчей и 7 голов в Суперлиге.

Как рассказал GOROD48 Олег Кручинин, подготовку к новому сезону он начнет вместе с основой, и ему будет дан шанс закрепиться в главной команде КПРФ, которая в минувшем чемпионате заняла 2-е место в Суперлиге, уступив в финальной серии «Тюмени» - 1-3. Как вице-чемпионы России, «серпасто-молоткастые» возьмут старт и в Лиге чемпионов, и в этом главном клубном соревновании Европы, возможно, сыграет наш земляк.

История Олега Кручинина во многом уникальна. Он приехал в Москву играть за одну из липецких команд в турнире «Таланты России», и его заметили скауты одного из ведущих клубов страны.

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Кроме липчанина лауреатами сезона зоне «Запад» стали: лучший вратарь: Альберт Цайдер (МФК "Спартак", Москва); лучший защитник: Денис Целюх (МФК "Алмаз-АЛРОСА", Мирный); лучший нападающий: Сергей Орлов (МФК "Динамо", Московская обл.); лучший бомбардир: Максим Герасимов (МФК "Беркут", Грозный) - 39 мячей.

Фото АМФР.

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#Мини-футбол

Комментарии (1)

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Стас

22 минуты назад
Так держать Олег!
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