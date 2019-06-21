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Автобусы 330 маршрута будут ходить чаще

13 523
#транспорт
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Автобусы 330 маршрута будут ходить чаще
Как сообщают в профильном департаменте, в целях оптимизации работы городского пассажирского транспорта с 24 июня увеличивается выпуск автобусов на муниципальном маршруте № 330 «28 микрорайон - НЛМК», в связи с чем будут сокращены интервалы движения по маршруту.

Вместе с тем с 24 июня обслуживание муниципального маршрута № 26 «28 микрорайон - НЛМК» будет приостановлено.

Время отправления транспортных средств по маршруту № 330 от конечных остановочных пунктов с 24 июня будет размещено на официальных сайтах департамента, МБУ «ЛГТК».

13 523
#транспорт
1

Комментарии (13)

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Виктории

3 минуты назад
Там перевозчики разные из-за чего и грызня А должен быть один!
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Виктория

11 минут назад
Виктор, как тебе журналисты могут дать снятые автобусы? Ты дебил?
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Виктору

17 минут назад
При наличии такой тучи перевозчиков ни о каком интервале движения и не мечтай
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Жительница новых районов

20 минут назад
Наконец-то! В последние месяцы непонятно было в какое время 26 ходит даже с конечной остановки.
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23

23 минуты назад
Да, правильно, этот маршрут ждали многие пассажиры , потому, что он работал, в отличии от 26.
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Виктор

23 минуты назад
Надеюсь снятые направят на линию №24 и №24а это просто безобразно ходят магистральные маршруты нужно хотя бы до 15 минут сократить интервал в течении дня и по 30 мин что бы у них был на различающихся трассах не более того\
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Гость

23 минуты назад
На долбаных сараях должен быть кондер он когда-то был но его либо сзвиздили либо купили по дешевле без него Реально в раздолбанном лиазе комфортнее орлушка молодец всех нагнула а вы тухните в дерьме УДАЧИ
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Виктор

24 минуты назад
Дайте снятые автобусы на №24 и №24а хотя бы 4 ед по 2 на №24 и 2 по №24а для нормального интервала!!!!!!!! бывает провалы более часа просто ужасно ходят такие нужные магистральные автобусы!!!!!!!!!!!!
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с улицы свиридова

25 минут назад
Спасибо, что вернулся назад наш 330 , теперь мы будем точно знать, что в назначенное время по расписанию , он будет, что не скажешь про 26 маршрут, его мы уже гне ждали, приходилось ехать на других маршрутах УРА
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Да

29 минут назад
отличный маршрут 330, 26 ему в подметки не годится и ходил раз в полчаса. Смысл в кондиционере, если автобус ходит раз в 40 минут... Один из немногих в городе, возвращения которого действительно ждали
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