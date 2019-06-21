Автобусы 330 маршрута будут ходить чаще

Как сообщают в профильном департаменте, в целях оптимизации работы городского пассажирского транспорта с 24 июня увеличивается выпуск автобусов на муниципальном маршруте № 330 «28 микрорайон - НЛМК», в связи с чем будут сокращены интервалы движения по маршруту.



Вместе с тем с 24 июня обслуживание муниципального маршрута № 26 «28 микрорайон - НЛМК» будет приостановлено.



Время отправления транспортных средств по маршруту № 330 от конечных остановочных пунктов с 24 июня будет размещено на официальных сайтах департамента, МБУ «ЛГТК».



