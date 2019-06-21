Общество

сегодня, 08:38

Уличные торговцы отдали проверяющим 200 кг фруктов

8 461
#Уличная торговля #проверки
1
Уличные торговцы отдали проверяющим 200 кг фруктов

«Зачистки» вновь прошли возле Центрального рынка.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, продолжающие борьбу с уличной торговлей, вчера нанесли визит в свое излюбленное место – район, прилегающий к Центральному рынку.

Как сообщили в ведомстве, за незаконную торговлю были задержаны несколько человек, на которых составили протокол об административном правонарушении, а товар был изъят.

«Добычей» стали 200 кг фруктов, а также весы. По закону товар вернут, но процесс этот не быстрый. Сначала должны пройти заседания административных комиссий, на которых нарушителям выпишут штрафы, затем предприниматели должны будут все оплатить и предоставить подтверждающие документы. Только после этого конфискованное можно будет получить обратно – в ближайший рабочий день.

Как повлияет на абрикосы и черешню (они изображена на фото, размещенном на сайте управления) хранение на временном складе и сохранят ли они товарный вид, проверяющих волнует мало.

Борьба с уличными торговцами в Липецкой области ведется с 2011 года.

Фото liptorg-cp.ru

8 461
#Уличная торговля #проверки
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

17 минут назад
Сотрудники управления потребительского рынка никак не нажрутся сначала трусы и лифчики конфисковали теперь фрукты , пришла пора заготовки на зиму и они нахаляву решили подлотаться (сволочи).
ответить

беспокоюсь

22 минуты назад
а если какой вражина ядом эту конфискованную черешню смазал??? сколько проверяющих и прочих депутатов в опасности ....
ответить

вымогают???

25 минут назад
организовать торговлю по человечески не судьба, для всяческой коррупции очень удобно
ответить

В Ростове

37 минут назад
фруктами и овощами торгуют по всему городу. И никто никого не гоняет.
ответить

ВВП

47 минут назад
Хочу записаться в проверяющие.....где берут??Главное тока не обосраться с фруктов!!!
ответить

Житель

48 минут назад
Отдали? Скорее всего это у них отняли супостаты...
ответить

правильно

сегодня, 08:54
все должно быть прозрачным
ответить

....

сегодня, 08:49
надеюсь, теперь проверяющие наконец нажрутся...
ответить

Еще в рубрике

Салют для выпускников продлится 10 минут
#Липецкие зори #салют #выпускной
1
Салют для выпускников продлится 10 минут

33 минуты назад

Общество
Прокуратура наказала задонского перевозчика
#автобусные перевозки
2
Прокуратура наказала задонского перевозчика

42 минуты назад

Общество
Госдолг Липецкой области застыл на 12,98 млрд. рублей
#госдолг
24
Госдолг Липецкой области застыл на 12,98 млрд. рублей

вчера, 16:42

Общество
В Липецкой области проводились антитеррористические учения
#учения
28
В Липецкой области проводились антитеррористические учения

вчера, 15:38

Общество
В окрестностях улицы Осипенко ограничат продажу алкоголя
#алкоголь
7
В окрестностях улицы Осипенко ограничат продажу алкоголя

вчера, 15:32

Общество
Автомобилисты через суд взыскали с мэрии с начала года 2,6 млн рублей за ямы на дорогах
#ямы #дороги
8
Автомобилисты через суд взыскали с мэрии с начала года 2,6 млн рублей за ямы на дорогах

вчера, 15:15

Общество