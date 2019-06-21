Уличные торговцы отдали проверяющим 200 кг фруктов

«Зачистки» вновь прошли возле Центрального рынка.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, продолжающие борьбу с уличной торговлей, вчера нанесли визит в свое излюбленное место – район, прилегающий к Центральному рынку.

Как сообщили в ведомстве, за незаконную торговлю были задержаны несколько человек, на которых составили протокол об административном правонарушении, а товар был изъят.

«Добычей» стали 200 кг фруктов, а также весы. По закону товар вернут, но процесс этот не быстрый. Сначала должны пройти заседания административных комиссий, на которых нарушителям выпишут штрафы, затем предприниматели должны будут все оплатить и предоставить подтверждающие документы. Только после этого конфискованное можно будет получить обратно – в ближайший рабочий день.

Как повлияет на абрикосы и черешню (они изображена на фото, размещенном на сайте управления) хранение на временном складе и сохранят ли они товарный вид, проверяющих волнует мало.

Борьба с уличными торговцами в Липецкой области ведется с 2011 года.



Фото liptorg-cp.ru