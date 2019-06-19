В России
сегодня, 13:48
В Подмосковье рухнул мост
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Частичное обрушение произошло на дороге через реку Лама.
В Подмосковье частично обрушился мост через реку Лама, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Обрушение произошло около Волоколамска, между деревнями Мусино и Малое Сырково. В воду упали три бетонные плиты в середине полотна. В результате ЧП в воду упал «КамАЗ».
По предварительным данным погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным погибших и пострадавших нет.
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