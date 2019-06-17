Игорь Артамонов вручил «Металлургу» «бронзовые» медали и пообещал увеличить финансирование (ФОТО)

Сегодня футболисты и тренеры «Металлурга» получили заслуженные «бронзовые» медали группы «Центр» второго дивизиона, завоеванные по итогам сезона-2018/19.

Вручил их команда в областной администрации врио губернатора региона Игорь Артамонов.

Артамонов побеседовал с футболистами, отметил, что футбол весьма популярен в Липецкой области, а после окончания мероприятия сделал громкое заявление для прессы.

- Мы готовы в два раза увеличить финансирование ФК «Металлург», - сказал Артамонов, - Но руководство клуба должно представить мне план, как они будут тратить эти деньги, какой будет стратегия клуба, что планируют делать с детским футболом, где в будущем будут брать смену. У нас опытная команда, средний возраст игроков 28 лет, так что без вливания свежей крови в ближайшее время не обойтись. Хотелось бы, чтобы и сам клуб зарабатывал больше, и болельщики вносили бы посильную помощь. Да, на бюджетной игле сидеть придется, но есть вопрос пропорций.







Игорь Артамонов отметил, что футбольная инфраструктура в регионе улучшится уже в этом году. Так, новое футбольное поле появится в Военном городке Липецка, а возможно – и второе в районе Сырского Рудника.

Сам врио губернатора начал встречу с «красно-черными» с вопроса о том, что лучше – одно футбольное поле с подогревом, позволяющим играть и тренироваться зимой или два летних варианта. В итоге этот вопрос должны будут решить на отдельной всрече и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина (тоже присутствовала на встрече) и представители футбольного клуба.

Вместе с тем врио губернатора заявил, что его больше заботит развитие массового футбола в регионе, чем профессионального.







Капитан "Металлурга" Евгений Фролов подарил Игорю Артамонову мяч с автографом всех игроков "бронзового" состава.

