Спорт

сегодня, 19:31

Игорь Артамонов вручил «Металлургу» «бронзовые» медали и пообещал увеличить финансирование (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург"
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Игорь Артамонов вручил «Металлургу» «бронзовые» медали и пообещал увеличить финансирование (ФОТО)

Сегодня футболисты и тренеры «Металлурга» получили заслуженные «бронзовые» медали группы «Центр» второго дивизиона, завоеванные по итогам сезона-2018/19.

Вручил их команда в областной администрации врио губернатора региона Игорь Артамонов.

Артамонов побеседовал с футболистами, отметил, что футбол весьма популярен в Липецкой области, а после окончания мероприятия сделал громкое заявление для прессы.

- Мы готовы в два раза увеличить финансирование ФК «Металлург», - сказал Артамонов, - Но руководство клуба должно представить мне план, как они будут тратить эти деньги, какой будет стратегия клуба, что планируют делать с детским футболом, где в будущем будут брать смену. У нас опытная команда, средний возраст игроков 28 лет, так что без вливания свежей крови в ближайшее время не обойтись. Хотелось бы, чтобы и сам клуб зарабатывал больше, и болельщики вносили бы посильную помощь. Да, на бюджетной игле сидеть придется, но есть вопрос пропорций.

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Игорь Артамонов отметил, что футбольная инфраструктура в регионе улучшится уже в этом году. Так, новое футбольное поле появится в Военном городке Липецка, а возможно – и второе в районе Сырского Рудника.

Сам врио губернатора начал встречу с «красно-черными» с вопроса о том, что лучше – одно футбольное поле с подогревом, позволяющим играть и тренироваться зимой или два летних варианта. В итоге этот вопрос должны будут решить на отдельной всрече и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина (тоже присутствовала на встрече) и представители футбольного клуба.

Вместе с тем врио губернатора заявил, что его больше заботит развитие массового футбола в регионе, чем профессионального.

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Капитан "Металлурга" Евгений Фролов подарил Игорю Артамонову мяч с автографом всех игроков "бронзового" состава.

17 489
#Футбол #"Металлург"
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Комментарии (18)

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Але, гараж

39 секунд назад
Перри Мэйсон, . Ну тебе самому не смешно? Футбольная команда Чайка из села Песчанокопское вышло в ФНЛ. В Песчанокопском- 10000 жителей. А команда из областного центра прозябает в третьей лиге. Позорище и убожество.
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Путенский беспредел

1 минуту назад
Жаль что это на словах!
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Волан

14 минут назад
Парням спасибо за сезон, вас упрекнуть нельзя, все бились, старались! Была надежда на Артамонова, что поднимет с колен хоть один игровой вид спорта в Липецке. Особенно ждали футбол, он у нас самый популярный. Но, мечты * , всё останется без изменений, обидно! Массовый спорт, физкультура, деньги бюджета и т.д. Обычные слова чиновника( З.Ы. Копышова гнать надо с клуба, не футбольный человек!!!
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О как

17 минут назад
Бухие пивные адканы, лежа на диване, размышляют о судьбе липецкого спорта. Фууу на вас, бездари!
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Да ,,,

19 минут назад
Прозападно-американский Артамонов только и может показухой заниматься да бла-бла разводить как и все едросы-кровососы.
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Перри Мэйсон

19 минут назад
Але, гараж, ради справедливости, при "жиробасе" вот бронзу взяли. Результат...
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Але, гараж

21 минуту назад
спортсмен, Ещё один наивный. Повторяю для тех кто на бронепоезде- жиробас артемоновский рулит спортом. Улучшений не жди. Иди ракетки для бадминтона покупай.
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спортсмен

23 минуты назад
Гость, да прокурор и главный судья сами в друзьях у Дементьева и Сокольский играет за команду судей , которые его и судят - делайте выводы, к чему этот очередной спам о развитии детского и массового футбола
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Але, гараж

23 минуты назад
Гость, У руля липецкого спорта протеже пуделя- жиробас с шахматной доской. И где результат. Нет и не будет.
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Гнать этого

24 минуты назад
Едераста в Мюнхен. Пускай там за Баварию болеет. Металлург в нынешнем виде- позорная команда.
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