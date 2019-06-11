В Липецке заменили каждый третий лифт по программе капремонта

Еще сто лифтов в процессе сдачи в эксплуатацию.

В Липецкой области в рамках программы капремонта 52 лифта сданы в эксплуатацию и 100 ждут согласование с инспекторами Ростехнадзора.Как сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области, всего в 2019 году замене подлежат 187 единиц лифтового оборудования: 168 в многоквартирных домах Липецка и 19 – в Ельце. Примечательно, что подрядные организации идут с опережением графика, поэтому приемка всех объектов планируется на середину августа, а не к концу сентября, как планировалось ранее.- В 2019 году Фонд ведет работу уже в рамках второго этапа ведомственной программы по ускоренной замене лифтового оборудования, - прокомментировал и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков. – Первый этап был успешно реализован в период 2017-2018 гг. и включал 300 единиц лифтового оборудования. Это очень серьезные показатели, что уже существенно снизило потребность в замене изношенного лифтового парка, но, тем не менее, вопрос остается актуальным.Ранее высокие темпы замены лифтового оборудования в Липецкой области, реализуемой в рамках ведомственной программы, была неоднократно отмечена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.Эта программа выполняется за счет применения рассрочки платежей. С 2019 году период рассрочки увеличен до 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В фонде отметили, что согласно ч. 3.1. ст.168 ЖК РФ областной программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.Руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков приехал проинспектировать новые лифты в доме номер 40 по ул. Циолковского, здесь по программе капитального ремонта заменили 5 пассажирских лифтов. Работы сдали раньше договорного срока, жители очень рады новым лифтам.С учетом плановых показателей 2019 года общее количество модернизированных лифтов по программе капитального ремонта составит 641 единицу лифтового оборудования.