Происшествия

сегодня, 20:34

В Липецке утонул 20-летний студент из Дагестана

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#происшествие на воде
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В Липецке утонул 20-летний студент из Дагестана

На Силикатных озерах произошла трагедия

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Сегодня вечером, около 18.00 на Силикатных озерах утонул 20-летний молодой человек.

Как рассказали очевидцы, группа парней, возрастом примерно 18-20 лет, попыталась переплыть озеро. У одного из них начали сводить судорогой ноги. Он начал кричать, что у него сводит ноги и цепляться за товарищей. Они пытались ему помочь, но, увы, парень пошел на дно. Достать друзьям его не удалось. Вытащили уже мертвого молодого человека спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы.

Как стало известно GOROD48, погибший - студент из Дагестана, учившийся в машиностроительном колледже. Родители парня уже на месте трагедии, ожидают полицию.
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#происшествие на воде
4

Комментарии (1)

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ОСА

59 минут назад
Вот и на купались (
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