За застреленного лося браконьер заплатит 50 000 рублей

29 декабря 2018 года на территории Данковского района житель области застрелил полугодовалого лося. В результате Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области был причинен материальный ущерб в размере 240 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ходе дознания гражданин полностью признал свою вину, возместил причиненный материальный ущерб, написал извинительное письмо на имя руководителя Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.



В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.



В этой связи прокурор согласился с назначением браконьеру судебного штрафа в размере 50 000 рублей.

