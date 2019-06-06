Происшествия

сегодня, 11:42

За застреленного лося браконьер заплатит 50 000 рублей

580
#браконьерство
За застреленного лося браконьер заплатит 50 000 рублей

29 декабря 2018 года на территории Данковского района житель области застрелил полугодовалого лося. В результате Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области был причинен материальный ущерб в размере 240 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ходе дознания гражданин полностью признал свою вину, возместил причиненный материальный ущерб, написал извинительное письмо на имя руководителя Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В этой связи прокурор согласился с назначением браконьеру судебного штрафа в размере 50 000 рублей.
580
#браконьерство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Прокуратура направила материалы проверки строительства в переулке Яблочина в следственные органы
#строительство
28
Прокуратура направила материалы проверки строительства в переулке Яблочина в следственные органы

сегодня, 11:15

Происшествия
На пешеходном переходе автомобиль сбил женщину
#дтп
6
На пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

сегодня, 10:42

Происшествия
Погибшему под Липецком мотоциклисту было 37 лет
#авария #ДТП
14
Погибшему под Липецком мотоциклисту было 37 лет

сегодня, 09:25

Происшествия
Пропавший в Ельце подросток найден
#пропавшие без вести
Пропавший в Ельце подросток найден

сегодня, 08:30

Происшествия
Спасение автомобиля из провала превратилось в шоу
#коммунальная авария
60
Спасение автомобиля из провала превратилось в шоу

вчера, 17:40

Происшествия
Под Липецком мотоцикл столкнулся с «КамАЗом»
#Авария #ДТП
12
Под Липецком мотоцикл столкнулся с «КамАЗом»

вчера, 17:25

Происшествия