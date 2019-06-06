Погибшему под Липецком мотоциклисту было 37 лет

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, один - получил ранения.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 июня Грязинском районе на автодороге «Новая Жизнь, примыкание к автодороге «Орел-Тамбов», 55-летний водитель автомобиля «Исузу» допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 37-летнего мужчины. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП. По предварительным сведениям, водитель «Исузу» нарушил правила обгона. Окончательные причины ДТП определит расследование.



В селе Кривополянье Чаплыгинского района 28-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил 75-летнего велосипедиста. Пострадавший был доставлен в ГУЗ «Чаплыгинская» РБ, госпитализирован. По предварительным причинам, к аварии привело нарушение велосипедистом очередности правил проезда. Окончательные причины и условия совершения ДТП будут установлены по результатам административного расследования.



За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1536 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1185 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Госавтоинспекция напоминает: взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.





