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Су-57: В Липецке начались испытания, Китай критикует новый российский истребитель
В России началось серийное производство Су-57. В этом году на вооружение в ВКС поступят первые 16 многоцелевых истребителей 5-го поколения.
«ПАК ФА Т-50 (Су-57) - многоцелевая машина нового поколения, прекрасное воплощение инженерной мысли российских ученых. Она полностью разработана в современной России, на российской элементной базе. Имеет ряд преимуществ, характерных как для ударного самолета, так и для истребителя.
В самолете заложен колоссальный потенциал. Он вобрал в себя все лучшее от предыдущих модификаций истребителей. Машина многофункциональна и «всеядна». Ей по «зубам» как воздушные, так и наземные цели. Су-57 малозаметен в любых спектрах - визуальном, тепловом и электромагнитном. Благодаря управляемому вектору тяги, он показывает чудеса маневренности, обладает расширенным диапазоном полетных режимов и сверхзвуковой скоростью, которую он достигает, не прибегая к форсажу.
Истребитель пятого поколения уверенно себя чувствует в ближнем и дальнем бою, располагает бортовыми АСУ и системами помех, обладает повышенной автономностью, улучшенной аэродинамикой. Он умеет при необходимости исправлять допущенные летчиком ошибки пилотирования.
Более того, Су-57 - хороший компромисс между отличными летными показателями и малозаметностью. В совокупности с современными бортовыми средствами обнаружения, комплексом обороны и новым ракетным оружием истребитель имеет возможность завоевывать превосходство в небе над всей существующей в данный момент авиацией. В соответствии с планом перевооружения ВВС, Су-57 станет заменой морально устаревшего Су-27.
Разработка и создание данного истребителя проходили в сложных для России финансовых и экономических условиях. Однако наши разработчики и ученые нашли необходимые экономические и финансовые средства, чтобы создать истребитель, превосходящий аналоги зарубежных стран.
По оценке зарубежных военных аналитиков, российский истребитель пятого поколения Су-57 составит серьезную конкуренцию американским F-35 и F-22, поскольку будет стоить в 2,5 раза дешевле своих американских аналогов, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он даже превосходит их.
Цена же одного истребителя F-22, по сообщениям западных СМИ, составляет 146,2 миллиона долларов США за единицу, F-35 - от 83 до 108 миллионов долларов в зависимости от модификации.
Серийное производство истребителя началось. Планируется, что поставки Су-57 в российские войска начнутся уже в этом году с первой установочной партии в 16 машин. Однако президент Российской Федерации Владимир Путин 15 мая 2019 года объявил о корректировке Государственной программы вооружений на 2018-2027 годы в отношении увеличения количества закупаемых истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с 16 до 76 самолетов в период по 2027 год», сообщает агентство.
Между тем, как сообщает A via.pro со ссылкой на китайские СМИ, Су-57 не хотят покупать за рубежом, а китайский самолет 5-го поколения значительно его превосходит.
«Одной из основных причин того, почему российский истребитель Су-57 оказался не нужен ни одной стране в мире, является, прежде всего, его отсталость. По данным издания «Sina», китайский истребитель Chengdu J-20 начал создаваться в тот же период, что и российский Су-57, при этом у России была значительная фора, так как часть наработок по Су-57 была создана ещё в СССР. Тем не менее, в настоящий момент российский Су-57 серьёзно отстаёт от китайского истребителя пятого поколения.
«Производство Т-50 (Су-57) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Помимо прочего, в КНР отмечают, что за то время, которое Россия потратила на разработку истребителя Су-57, в Китае уже практически готов к серийному производству второй истребитель пятого поколения – Shenjang J-31, в котором активно заинтересован Пакистан, особенно на фоне наращивания военного потенциала Индией»
Фото: news.myseldon.com
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Липчанин
Путин, простите пожалуйста !
Антон
Читатель
Дерсу
гена
Губерния
ттт