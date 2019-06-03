Светофорам на улице Меркулова в Липецке будет управлять автоматика

Если алгоритм устроит дорожников

Работа светофоров на улице Меркулова в Липецке отслеживается в режиме реального времени. Анализ трафика ведет специальная автоматизированная система в центре организации дорожного движения. Отечественная разработка с помощью специального программного обеспечения позволяет не только контролировать поток транспорта, но и изменять режим работы светофоров. Она была организована в результате перекрытия участка на проспекте Победы. Первоначально ожидался наплыв в часы-пик. Но практика и наблюдение показали – основной затор начинается с девяти утра и по обеденные часы. Так что главная задача по обеспечению нормального движения общественного транспорта и доставки липчан на работу выполнена.



- Пока мы управляем потоками вручную, - рассказал журналистам начальниц ЦОДД Валерий Сериков. – После того, как будут собраны данные по трафику и проанализированы, система предложит свой вариант работы светофоров. Мы в свою очередь будем принимать решение, переходить на полностью автоматический режим или нет.



По словам специалиста, в идеале необходимо больше таких объектов. Если на улице Меркулова от перекрестка с улицей Водопьянова до Октябрьского рынка пропускная способность увеличивается за счет модернизации двух светофорных объектов, то на следующем перекрестке уже может собираться пробка. Комплексный подход позволил бы канализировать транспорт не только на отдельных участках, но и по всему городу. А в Липецке сегодня насчитывается 169 светофоров.



Об этом же сказал и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин. В городе зарегистрировано более 260 тысяч единиц транспорта на 520 тысяч жителей. Чиновник по этому показателю сравнил Липецк даже с Москвой. Автоматизацию работы светофоров необходимо вводить на кольце трубного завода, на улице Циолковского и на въездах в город с лебедянского, воронежского и грязинского направлений. Не помешало бы полностью оборудовать городскую магистраль «улица Московская – Гагарина – Баумана». Но в будущем году город ждет второй этап ремонта проспекта Победы.



- На один перекресток дополнительно необходимо 1-1,2 миллиона рублей, - отметил Николай Воронин. – Это камеры, контроллеры, которые должны подключаться к пульту управления. Выручает то, что работаем мы с отечественными производителями. Мы понимаем, что это достаточно затратно для городского бюджета, поэтому будем расширять сеть поэтапно. Что касается следующего года, то уже установленное оборудование останется на местах, переносить его мы не станем, постараемся установить новое оборудование. Где? Этот вопрос сейчас прорабатывается.



