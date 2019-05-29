Общество

17 минут назад

Попытка протаранить группу пешеходов попала на видео

11 509
#Езда #лихач #автохамы
Попытка протаранить группу пешеходов попала на видео

На улице Катукова лихач чуть было не спровоцировал массовое смертоубийство.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию запись, снятую видеорегистратором его автомобиля.

На ней запечатлена ужасная ситуация – водитель соседней машины чуть не сбивает на «зебре» группу пешеходов. На записи виден отечественный автомобиль, который на улице Катукова сначала совершает обгон справа, а затем на всех парах мчится дальше вперед, не обращая никакого внимание на запрещающий красный сигнал светофора на пешеходном переходе. По переходу в этот момент уже двигаются люди.

Лишь по счастливой случайности никто из пешеходов не успел дойти до средней полосы, по которой промчался лихач.

- Все решили буквально несколько метров! Под колесами этого водителя могли оказаться люди! – негодует автор ролика.

11 509
#Езда #лихач #автохамы

Комментарии (11)

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Заметил,

4 минуты назад
чем таз дровянее,тем быдластей прокладка
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Да,опережение,

5 минут назад
ГИБДД, но опережение через сплошную и на красный
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Жорж Милославский

5 минут назад
Видел чудеса техники, но такого....
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911

6 минут назад
Это не лихач. Это дебил.
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Почему?

7 минут назад
2114, тот,кто пронесся на красный ехал как быдлан,никого не уважая.
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ГИБДД

7 минут назад
Не обгон а опережение. Ну а автор баран
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Я

7 минут назад
За рулём Чепушила этого хлама
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2112

9 минут назад
автору видео - когда садишься за руль от тебя могут пострадать люди., дебил
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Dim

9 минут назад
Таких дятлов каждый пятый, особенно на дровах
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2114

11 минут назад
автор видео чепушила
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