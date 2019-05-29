Попытка протаранить группу пешеходов попала на видео

На улице Катукова лихач чуть было не спровоцировал массовое смертоубийство.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию запись, снятую видеорегистратором его автомобиля.

На ней запечатлена ужасная ситуация – водитель соседней машины чуть не сбивает на «зебре» группу пешеходов. На записи виден отечественный автомобиль, который на улице Катукова сначала совершает обгон справа, а затем на всех парах мчится дальше вперед, не обращая никакого внимание на запрещающий красный сигнал светофора на пешеходном переходе. По переходу в этот момент уже двигаются люди.

Лишь по счастливой случайности никто из пешеходов не успел дойти до средней полосы, по которой промчался лихач.

- Все решили буквально несколько метров! Под колесами этого водителя могли оказаться люди! – негодует автор ролика.