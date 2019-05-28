40-летний липчанин получил два года заключения за распространение детского порно

Приговором Октябрьского районного суда Липецка 40-летний житель города признан виновным в приобретении, хранении в целях распространения и распространении детской порнографии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие установило, что подсудимый создал виртуальное облачное хранилище доступных для просмотра и копирования материалов порнографического характера.



В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции «вышли» на подозреваемого, возбудив в отношении него уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).



В ходе следствия липчанин полностью признал свою вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, предусматривающего назначение более мягкого, чем предусмотрено санкцией статьи, наказания.



При назначении наказания было учтено, что подсудимый ранее не судим, однако состоит на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением алкоголем.



Учитывая общественную опасность совершенного преступления, суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Подсудимый взят под стражу из зала суда.

