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Липецкий видеооператор попал в страшную аварию в Доминиканской Республике

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#дтп #Доминикана
Липецкий видеооператор попал в страшную аварию в Доминиканской Республике

Андрей Башлаев находится в реанимации, в тяжелом состоянии

Около часа назад супруга липецкого видеоператора и художника Андрея Башлаева, известного по сотрудничеству с липецкими телекомпаниями, сообщила в социальных сетях, что ее муж попал в страшную аварию в городе Пунта-Кана и находится в реанимации.

Некоторое время назад Андрей с супругой уехали в Доминиканскую Республику на заработки.

Супруга в данный момент находится в шоковом состоянии, не знает, что делать и что предпринять. У себя на страничке в Инстаграм и на странице Андрея в "ВКонтакте" она просит о помощи.
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#дтп #Доминикана

Комментарии (8)

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Друг

5 минут назад
Номер карты в инстаграме и в контакте есть по ссылке в новости
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Как так-то

7 минут назад
Контакты сейчас посмотрим,может хоть чем-то поможем,но почему наши люди попадают в блюдняк абсолютно везде??Ну даже в пустыне!!Как плохой солдат-единственное дерево в поле и он умудряется в него въехать,так и здесь.Заработали называется...
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гость

18 минут назад
Галина, конечно о финансовой, все реквизиты и подробности на страницах в соц.сетях Андеря и Даши
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Галина

34 минуты назад
О какой помощи идет речь? Если о материальной.... так и напишите... да и реквизиты нужны. Я думаю липчане не настолько равнодушные чтобы не помочь.... даже по сто рублей переслать... всем миром можно собрать приличную сумму.
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Антонина

37 минут назад
Помоги Боже!
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Друг

45 минут назад
Андрей поправляйся! Дай бог чтобы всё было хорошо. Скинули 5000 рублей!
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Заработки

48 минут назад
Они такие
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"Маленький"

48 минут назад
Если есть в Липецке неравнодушные к Липчанину - ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ !
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