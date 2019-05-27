Происшествия
сегодня, 20:12
Липецкий видеооператор попал в страшную аварию в Доминиканской Республике
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Андрей Башлаев находится в реанимации, в тяжелом состоянии
Около часа назад супруга липецкого видеоператора и художника Андрея Башлаева, известного по сотрудничеству с липецкими телекомпаниями, сообщила в социальных сетях, что ее муж попал в страшную аварию в городе Пунта-Кана и находится в реанимации.
Некоторое время назад Андрей с супругой уехали в Доминиканскую Республику на заработки.
Супруга в данный момент находится в шоковом состоянии, не знает, что делать и что предпринять. У себя на страничке в Инстаграм и на странице Андрея в "ВКонтакте" она просит о помощи.
Некоторое время назад Андрей с супругой уехали в Доминиканскую Республику на заработки.
Супруга в данный момент находится в шоковом состоянии, не знает, что делать и что предпринять. У себя на страничке в Инстаграм и на странице Андрея в "ВКонтакте" она просит о помощи.
8 2762
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