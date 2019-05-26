Происшествия

52 минуты назад

Мусоровоз застрял под деревом

7 443
#дтп
Мусоровоз застрял под деревом

Дерево лежит на машине

У дома №14 по проспекту Победы, мусоровоз задел дерево, которое много лет росло в наклонном положении.

Местные жители много раз обращались в муниципалитет, чтобы дерево спилили.

Сегодня мусоровоз задел дерево, оно подломилось, и теперь машина, по сути держит его, чтобы оно не рухнуло. Жители двора и водитель обратились к спасателям.
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#дтп

Комментарии (7)

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1

10 минут назад
Зажрались от грабительских тарифов
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гость

12 минут назад
шкет, гибдд при чем придур?
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шкет

19 минут назад
Куда смотрит Гибдд?
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Владимир

36 минут назад
Мусоровоз "МАЗ"
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Автохам

41 минуту назад
Вот гад, дерево сломал, пешеходам дорогу перекрыл. Фотки ментам срочно нужно отправить!
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гамлет

44 минуты назад
не мазда а бмв
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Умник

45 минут назад
Мусоровоз Мазда, авторы и редакторы прежде чем публиковать новости ошибки исправляйте ааа, совсем стыдно
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