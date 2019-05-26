Мусоровоз застрял под деревом

Дерево лежит на машине

У дома №14 по проспекту Победы, мусоровоз задел дерево, которое много лет росло в наклонном положении.



Местные жители много раз обращались в муниципалитет, чтобы дерево спилили.



Сегодня мусоровоз задел дерево, оно подломилось, и теперь машина, по сути держит его, чтобы оно не рухнуло. Жители двора и водитель обратились к спасателям.

