Происшествия
52 минуты назад
Мусоровоз застрял под деревом
Дерево лежит на машине
У дома №14 по проспекту Победы, мусоровоз задел дерево, которое много лет росло в наклонном положении.
Местные жители много раз обращались в муниципалитет, чтобы дерево спилили.
Сегодня мусоровоз задел дерево, оно подломилось, и теперь машина, по сути держит его, чтобы оно не рухнуло. Жители двора и водитель обратились к спасателям.
Местные жители много раз обращались в муниципалитет, чтобы дерево спилили.
Сегодня мусоровоз задел дерево, оно подломилось, и теперь машина, по сути держит его, чтобы оно не рухнуло. Жители двора и водитель обратились к спасателям.
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гость
шкет
Владимир
Автохам
гамлет
Умник