В Липецке стартовал полумарафон

Первые участники забега - дети.

Сегодня в нашем городе проходит «Липецкий полумарафон», в котором принимают участие более 2000 человек.



Только что стартовал первый забег. Дистанцию в 500 метров бегут дети.



«Липецкий полумарафон» проходит впервые. В мероприятии готовится принять участие врио губернатора Игорь Артамонов, который побежит 10 км и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Всего будут 4 дистанции: 500 метров для самых маленьких участников, 3, 10 и 21,1 км. Каждый получит на память футболку с символикой полумарафон, нагрудный номер, сертификат участника.



Комментирует мероприятие известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.









