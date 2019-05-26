Общество

сегодня, 09:00

В Липецке стартовал полумарафон

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#полумарафон
В Липецке стартовал полумарафон

Первые участники забега - дети. 

Сегодня в нашем городе проходит «Липецкий полумарафон», в котором принимают участие более 2000 человек. 

Только что стартовал первый забег. Дистанцию в 500 метров бегут дети. 

«Липецкий полумарафон» проходит впервые. В мероприятии готовится принять участие врио губернатора Игорь Артамонов, который побежит 10 км и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Всего будут 4 дистанции: 500 метров для самых маленьких участников, 3, 10 и 21,1 км. Каждый получит на память футболку с символикой полумарафон, нагрудный номер, сертификат участника.

Комментирует мероприятие известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.




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#полумарафон

Комментарии (9)

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Сергей 13

17 минут назад
Хорошая идея,я бы даже сказал гениальная!В здоровом теле здоровый дух,даёшь запрет автомобильного движения по Октябрьскому мосту,пусть на работу и с работы бегом бегают!И с парковками вопрос будет решён!Даёшь такое каждый день в масштабах города!Может это быдло вспомнит,что они всё таки были людьми и начнёт бороться за свои права.Хотя о чём я,пусть бегают.
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ВВП

20 минут назад
А этот как его ..который главный физкультурник почему не бежит??? Гарик Фантомас надо и его тоже в стойло,правда майку такого размера наверно не нашли....Хехехехех....
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Горожанин

24 минуты назад
Артамонов в полукедах в полумарафоне!
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Залупа гад

31 минуту назад
Никто не подумал о жителях центра! Всегда оставляли выезд или с Плеханова или с Зегеля, даже когда парады с ветеранами шли. Нас замкнули полностью! Менты не пропускают пересечь Плеханова на Интернациональную (она не перекрыта) Хотя сейчас все на площади Героев!! С людьми никто не считается! Телепортация осталась, как вариант. В сторону Сокола если надо. Сколько пешком идти? Автобусы то тоже не ходят. Ведь можно было где-то на окраине бегать! Или хотя бы по одной улице : Ленина например и к нижнему парку! Все для НАРОДА!!! ПЛАТНЫЙ ЗАБЕГ!!
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мининдел Лавров

46 минут назад
Д Е Б И Л Ы Б**ТЬ!!!
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житель города

50 минут назад
Кому праздник, а я выехать не мог с улицы Плеханова в 8 утра. в чем задача оставить всех внутри района. на выезд можно было организовать проезд хотя бы в одном месте? или жителей оповестить, что перекроют в 7.30 выезжайте заранее. Воббще как интересно в том районе работать будут это несколько часов пожарные и скорые? тяжелые бочки и автобусы быстро не отодвинуть в случае необходимости вообщем как обычно в одном месте строим, в другом ломаем. ps зато машин припаркованных вдоль дороги хть отбавляй. это к вопросу про безопасность о которой пекуться.
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Дмитрий

55 минут назад
Желающие побегать, отправляйте в поля, там пусть и бегают. Где информация об этом марафоне? Люди на работу опаздывают, получают выговор, лишаются денег, а эти бегать решили по городу. Когда это фигня закончится? Есть отведнные для этого места, стадион например
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Андрей Чикаго

59 минут назад
Ура!!! Наконец то я себя проявлю в спорте. Все на марафон! ударим забегом по разгильдяйству и пьянству! Спорт сила сало могила. Диме респект.
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Тетя Дуся

сегодня, 09:16
Веселитесь рабы и ваши отпрыски!И работайте за зарплаты ниже африканских и китайских и половину зарплаты отдавайте Квадре и за Жкх!
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