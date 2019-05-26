Общество
сегодня, 09:00
В Липецке стартовал полумарафон
9 1177
Первые участники забега - дети.
Сегодня в нашем городе проходит «Липецкий полумарафон», в котором принимают участие более 2000 человек.
Только что стартовал первый забег. Дистанцию в 500 метров бегут дети.
«Липецкий полумарафон» проходит впервые. В мероприятии готовится принять участие врио губернатора Игорь Артамонов, который побежит 10 км и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Всего будут 4 дистанции: 500 метров для самых маленьких участников, 3, 10 и 21,1 км. Каждый получит на память футболку с символикой полумарафон, нагрудный номер, сертификат участника.
Комментирует мероприятие известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Только что стартовал первый забег. Дистанцию в 500 метров бегут дети.
«Липецкий полумарафон» проходит впервые. В мероприятии готовится принять участие врио губернатора Игорь Артамонов, который побежит 10 км и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Всего будут 4 дистанции: 500 метров для самых маленьких участников, 3, 10 и 21,1 км. Каждый получит на память футболку с символикой полумарафон, нагрудный номер, сертификат участника.
Комментирует мероприятие известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.
9 1177
Сергей 13
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