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28 минут назад

Потап и Настя Каменских поженились

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#Потап #свадьба
Потап и Настя Каменских поженились

Видео со свадьбы выложили в Сеть.

Украинский дуэт "Потап и Настя" образовался в 2006 году, и только сейчас его участники Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сыграли свадьбу. Торжество организовали в ресторане под Киевом. Специально для этого заведение закрыли на спецобслуживание. Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений. Творческая пара прославилась благодаря песням "Не пара", "Чумачечая весна", "Лето" и другим хитам.



В Сети появилось новые видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт “Потап и Настя”. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте, посвященном исполнителям. Как пишет РИА Новости, видеоролики запечатлели моменты, когда новобрачные танцуют и поют вместе, а также едят праздничный торт.
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#Потап #свадьба

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