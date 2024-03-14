Токарь круче чем тиктокер

Молодежь теперь знает где «навариться» на жизнь безбедную и стабильную, а липецкие работодатели демонстрируют новые взгляды на рабочие профессии

То, что происходит сегодня в Липецке, похоже на ренессанс советского подхода к труду рабочего, времени, когда он ценился и «не было выше звания, чем рабочий человек». Но самое главное, что это стало понимать поколение, как выразился на днях один из заместителей руководителя крупного предприятия, тиктокеров.— Уже и тиктокеры понимают, что сейчас круче чем он — токарь. А если тебе посчастливилось выучиться на сварщика, то ты в этой жизни никогда не пропадешь, и без куска хлеба не останешься, — говорит заместитель директора предприятия «Гермес-Липецк» Максим Мартынов.Предприятие, расположенное в ОЭЗ «Липецк», одно из тех, где местные кадровики ведут настоящую охоту за светлыми головами, и золотыми руками. И делает это, словно взяв на вооружение совет всероссийской свахи Ларисы Гузеевой, утверждающей, что «хороших мужчин разбирают еще щенками». Гермесовцы сотрудничают с колледжами, готовящими ребят рабочих профессий. И приметив влюбленных в выбранное дело, опекают их до диплома, а потом и в своем коллективе. Пример «Гермеса», как говорится, другим наука.По данным службы занятости, региону нужны люди рабочих профессий. В сельском хозяйстве — 1857 вакансий, а зарплаты там средние — 58 тысяч, в обрабатывающем производстве, где средняя зарплата 45 тысяч — 2407 вакансий, в строительстве — около полутора тысяч вакансий при средней зарплате 49 тысяч рублей. Далее по ниспадающей — оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — 348 вакансий и зарплата в среднем 38 тысяч рублей.На том же предприятии ОЭЗ «Липецк» «Гермес» 50 тысяч получает помощник (есть и такая профессия!) сварщика. Проще говоря, завтрашний профессиональный сварщик с зарплатой куда выше. На предприятии многоступенчатая система подготовки сварщиков, потому как эта профессия там главная, завод изготавливает котлы центрального отопления. И там кругом - варят, варят, варят. Готовы варить и больше, спрос на котлы огромный, но пока не могут перейти на трехсменную работу из-за нехватки сварщиков, слесарей механосборочных работ, станочников ЧПУ. Недавно завод посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, договорившийся с руководством завода о расширении мест для подготовки будущих рабочих в Грязинском техническом колледже. Завод и так активно помогает колледжу — передаёт оборудование, берет студентов на стажировку, а скоро сотрудничество должно принять глобальный характер. С губернатором руководство завода обсудило возможность обучения специалистов с нуля прямо на предприятии. Здесь есть сварочный класс, опытные мастера. Такие инициативы в областном правительстве только приветствуются.— У нас, например, работают люди от 18 лет и до предпенсионного возраста, — говорит Максим Мартынов. — Все уже давно пересмотрели подход к возрасту, забыв прежнее заблуждение: не брать на работу, например, после 40 лет. Сейчас претендентов оцениваем по профессиональным качествам. Но при этом, кончено, важно состояние здоровья и физические данные, так как работа у нас непростая. Но в любом случае, работа находится людям всех возрастов. А молодежь мы берем из грязинского и липецкого металлургического колледжа сначала на практику, а потом многие ребята остаются у нас. Сейчас на заводе работают уже семеро выпускников колледжей. Например, Саша Малыхин, вчерашний практикант, работает помощником сварщика. Его оклад около 50 тысяч, мы его включаем в премиальную систему, будет зарабатывать еще больше. Надо понимать, что ситуация на рынке труда изменилась кардинально! Нужно снова возвращать популярность рабочих профессий.Кстати, с подростками, которые получают рабочие профессии, мы пообщались на конкурсе сварщиков, который проводился в цехах все того же «Гермеса».Первым закончил конкурсное задание, проварить полуавтоматом определенную конструкцию, студент грязинского технического колледжа Дмитрий Марчуков.Сварочные швы у него вышли, на взгляд журналиста-дилетанта, прямо как у «паспортиста» (есть у «сварных» такой «разряд» профессионализма, один из самых высших, прим. ред). Но Дима что-то сам критически к ним отнесся. Говорит, переволновался во время конкурса. Но главное, что он доволен выбором профессии.— Да всякое думалось, выбор был широк, но с родителями посоветовался, они как-то доходчиво на пальцах буквально объяснили, что специальность сварщика сейчас самая «пушка»! Я убил сразу нескольких зайцев — специальность само собой, на работу устроюсь сюда, на «Гермес», но и пригодилось то, чему уже научился. Я и забор подварю, и машину, если надо, и мотоцикл.Похожая мотивация у грязинца Даниила Сафрыгина.— Папа сварщик. Я пошел по его стопам. Видел, что отец всегда и зарабатывает хорошо, и много чего умеет. Круто же. Но мне еще и сам процесс нравится, сваривать металл очень интересно. Это не черная работа, если кто-то подумает, а почти творческая. Учусь я третий год, владею уже аргонной сваркой, полуавтоматом, ручной-дуговой…А вот Алексей Сосна сварщиком работает всю жизнь. Ему 51 год. Он наставник молодых на «Гермесе».— Всякие времена пережил, от уважения к рабочей профессии до полного краха в 90-х, когда рабочего никто не уважал. Я много где работал, по восемь месяцев не платили зарплату бывало, но всегда выручало умение варить, без куска хлеба не сидел. А сейчас время другое, отрывают «сварных» с руками и ногами на самых крутых предприятиях. Профессия во всех смыслах самая нужная, пацанам рекомендую, — говорит Алексей Сосна.Возвращение престижа рабочим профессиям — часть нацпроекта «Кадры».«Нам важно, чтобы ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI-го века. На это направим новый национальный проект «Кадры»… Конечно, здесь важно участие будущих работодателей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации», — сказал, презентуя этот нацпроект, президент Владимир Путин.Цель нацпроекта «Кадры» подготовка до 2028 года миллиона специалистов рабочих профессий.«На принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора мы реализуем проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространить на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий», — считает Владимир Путин.