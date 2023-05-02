Сегодня в Липецке: День православной книги, новый танцевальный спектакль и поймать чёрного кредитора

Небольшой плюс

И всё-таки в Липецке начало немного теплеть. Температура сегодня составит от +2 до +4 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.



Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на проспекте Победы, 89, 91, 91а, 93 ,93а, 95, а также в частном секторе на улицах Амурской, Гайдара, Луначарского, Нахимова, Ушакова.



Отключение электричества на сегодня не запланировано.

Пробки

Заторы в Липецка начались с раннего утра. Ближе к 7-ми часам пробка красного цвета растянулась уже чуть ли не на треть улицы Первомайской. Узнавать о проблемных местах можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений, чтобы по возможности их объехать.

День православной книги

14 марта – День православной книги и этому событию посвящены несколько мероприятий в городских библиотеках.

В 12:00 в библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14) откроется выставка «Духовной радости сиянье…» ( 12+).

В 13:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) праздник будут отмечать (12+).

В 18:00 в православном клубе «Экклесиаст» (ул. Ушинского, 1) пройдёт встреча, на которой участникам предложат поделиться друг с другом впечатлениями от интересных находок как в духовной литературе, так и в художественных произведениях (6+).







Целую культурную программу приготовили в библиотеке «Проспект» (п-т Победы, 85). В 12:20 здесь пройдёт познавательный час «Мудрость духовных книг» (6+); в 14:00 — час духовной культуры «Святитель Тихон Задонский» (6+), в17:00 — встреча с представителями духовенства (6+).

Премьера танцевального спектакля (12+)

В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 18:00 знаменитый липецкий ансамбль современного танца «Dance Land Club» представит премьеру своего спектакля «Адам и Ева, Ева и Адам», «Из жизни Жэ...».







Воспитанники Игоря Сурмия готовы продемонстрировать всё богатство своей танцевальной техники.

Стриптиз (18+)

В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» (18+) по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).







Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то прожить, решают открыть собственное стрип-шоу.

Классика (12+)

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе А.Островского.







Зрители увидят изнанку театральной жизни, которая мало изменилась с XIX столетия, когда было написано произведение. К актрисе после бенефиса по очереди приходят трое поклонников, и каждый предлагает руку и сердце. В итоге та бросает возлюбленного…

Поймать мошенника (18+)

Необычное мероприятие состоится в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).







Оно приурочено ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта, но пройдёт сегодня в 12:00. Главный эксперт отдела безопасности Отделения Липецк ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Оксана Щеглова расскажет как не стать жертвой мошенников, кто такие черные кредиторы, как распознать кредиторов-преступников, чем вы рискуете, одалживая у них деньги, что делать, если вы стали жертвой черного кредитора.



Хоккей (6+)

Липецкие хоккеисты вчера продлили серию ¼ финала Кубка регионов, неожиданно обыграв дома победителя регулярного чемпионата НМХЛ в Восточной зоне кирово-чепецкую «Олимпию» - 3:1. Счёт в серии стал 2 – 1 в пользу олимпийцев, но всё равно «Липецк» висит на волоске – ещё один проигрыш завершит серию и целый сезон для нашей команды. Отступать сегодня некуда.







Матч во дворце спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) состоится сегодня в 18:30.



Кинопремьеры

По четвергам репертуар в кинотеатрах традиционно обновляется. Вот наиболее интересные новинки.

«Фрау». Россия, 2024. Мелодрама. Режиссёр Любовь Мульменко (18+)

Ваня — продавец в магазине «Охотник и рыболов». Кристина — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» за любовь ко всему старинному. Он живёт в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И всё-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить её своей прекрасной дамой.

В ролях: Елизавета Янковская, Вадик Королёв. Инга Оболдина.

«Первая дуэль». Франция, 2024. Драма. Режиссёр Венсан Перес (18+)

Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль – была верным способом ее отстоять. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.

В ролях: Дамиен Боннар, Гийом Гальенн, Венсан Перес, Дрия Телье.

«Герой наших снов». США, 2024. Комедия, фильм ужасов. Режиссёр Кристофер Боргли (18+)

Жизнь обычного преподавателя внезапно переворачивается с ног на голову, когда он начинает появляться во снах других людей. В одночасье он становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Его приглашают на телевизионные шоу, о нем пишут газеты, а толпы папарацци и поклонников жаждут его внимания. Но эйфория от всеобщей любви и славы проходит так же внезапно, как возникла. Ведь радостные сны имеют обыкновение сменяться страшными. А соответственно и реальная жизнь героя оказывается под угрозой.

В ролях: Николас Кейдж, Майкл Сера, Джулиана Николсон.

Дорогие липчане! Сегодня у нас с вами есть всё необходимое для работы и полноценного культурного отдыха. О некоторых мероприятиях вы узнали только что, благодаря нашей рубрике. А в целом новости родного края привыкли узнавать на GOROD48, за которым давно закрепилась репутация электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и интересуйтесь событиями вокруг, это лучшая гарантия того, что вы не упустите ничего интересного и полезного. До встречи!