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На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело
9 мая этого года в МОМВД России «Данковский» зарегистрировано сообщение дежурной медсестры приемного отделения ГУЗ «Данковская МРБ» о том, что в медучреждение с телесными повреждениями поступила 11-летняя девочка.
Принимая во внимание степень тяжести полученных несовершеннолетней телесных повреждений и недопущения затягивания сроков принятия процессуального решения по результатам доследственной проверки, межрайонный прокурор внес руководителю следственного органа требование о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.
В настоящее время уголовное дело возбуждено, ход его расследования взят прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Липецкой области.