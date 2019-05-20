Общество

51 минуту назад

На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело

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#дтп
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На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело

9 мая этого года в МОМВД России «Данковский» зарегистрировано сообщение дежурной медсестры приемного отделения ГУЗ «Данковская МРБ» о том, что в медучреждение с телесными повреждениями поступила 11-летняя девочка.

В ходе доследственной проверки  было установлено, что 9 мая этого года около 16 часов 00 минут  подозреваемый, двигаясь на автомобиле марки «Лада-217030»  по ул. Мира г. Данкова в направлении выезда из города, в районе автозаправочной станции «ЛТК» совершил наезд на  ребенка, который получил  тяжелую сочетанную травму и  впоследствии был госпитализирован в отделение реанимации Областной детской больницы Липецка.

Принимая во внимание степень тяжести полученных несовершеннолетней телесных повреждений и недопущения затягивания сроков принятия процессуального решения по результатам доследственной проверки, межрайонный прокурор внес руководителю следственного органа требование о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

В настоящее время уголовное дело возбуждено, ход его расследования взят прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Липецкой области. 

 
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#дтп
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