На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело

9 мая этого года в МОМВД России «Данковский» зарегистрировано сообщение дежурной медсестры приемного отделения ГУЗ «Данковская МРБ» о том, что в медучреждение с телесными повреждениями поступила 11-летняя девочка.

В ходе доследственной проверки было установлено, что 9 мая этого года около 16 часов 00 минут подозреваемый, двигаясь на автомобиле марки «Лада-217030» по ул. Мира г. Данкова в направлении выезда из города, в районе автозаправочной станции «ЛТК» совершил наезд на ребенка, который получил тяжелую сочетанную травму и впоследствии был госпитализирован в отделение реанимации Областной детской больницы Липецка.



Принимая во внимание степень тяжести полученных несовершеннолетней телесных повреждений и недопущения затягивания сроков принятия процессуального решения по результатам доследственной проверки, межрайонный прокурор внес руководителю следственного органа требование о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.



В настоящее время уголовное дело возбуждено, ход его расследования взят прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Липецкой области.





