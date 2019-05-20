Общество

сегодня, 15:44

В Липецке нашли брошенную «Хонду»

10 1604
#автохлам
2
В Липецке нашли брошенную «Хонду»

Если владелец не уберет автохлам, машину пустят на металлолом.

Сотрудники управления Советского округа администрации Липецка провели рейд по городским дворам и нашли очередной автохлам. У дома №11 по улице Ворошилова обнаружили бесхозный «ВАЗ», а на Циолковского, 29А — брошенную «Хонду».

Собственникам найденных машин дано 30 дней на то, чтобы убрать автохлам из дворов. В случае невыполнения требований машины будут перемещены на спецстоянку, а в дальнейшем — сданы в металлолом в доход городского бюджета.

Справки можно получить по телефонам 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.
10 1604
#автохлам
2

Комментарии (10)

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Сокол

4 минуты назад
И на Ушинского, между 18 и 22 домом уже год стоит красно-бордовая Лада.
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Ктулху

11 минут назад
Циолковского 29,ф выезжаю. А как найти хозяина?
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123 таксист

26 минут назад
СRV
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Порошенко

38 минут назад
Даю за Хонду 1О0000 гривен.
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Ктулху

43 минуты назад
Куплю хонду! А какая хонда?
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Хитрый

50 минут назад
Всегда мечтал о вазе мичты сбываются
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Куда написать, кому позвонить?

59 минут назад
По улице Стаханова, дом 47 уже второй год прямо на тротуаре стоит фольксваген, в котором разобрана приборная доска. Он всем мешается, все люди его обходят. Куда можно написать по этому поводу?
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Адреса записали?

сегодня, 15:57
Город 48 даёт наводки...
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авас

сегодня, 15:56
ушинского 17\2,стоит москвич 41 врос в землю уберите!!!!!!
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Липчанин

сегодня, 15:52
На Петра Смородина 2 у 5 подъезда тоже хлам разбитый стоит какой год с беларускими номерами
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