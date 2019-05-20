Общество
сегодня, 15:44
В Липецке нашли брошенную «Хонду»
Если владелец не уберет автохлам, машину пустят на металлолом.
Сотрудники управления Советского округа администрации Липецка провели рейд по городским дворам и нашли очередной автохлам. У дома №11 по улице Ворошилова обнаружили бесхозный «ВАЗ», а на Циолковского, 29А — брошенную «Хонду».
Собственникам найденных машин дано 30 дней на то, чтобы убрать автохлам из дворов. В случае невыполнения требований машины будут перемещены на спецстоянку, а в дальнейшем — сданы в металлолом в доход городского бюджета.
Справки можно получить по телефонам 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.
Собственникам найденных машин дано 30 дней на то, чтобы убрать автохлам из дворов. В случае невыполнения требований машины будут перемещены на спецстоянку, а в дальнейшем — сданы в металлолом в доход городского бюджета.
Справки можно получить по телефонам 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.
Сокол
Ктулху
123 таксист
Порошенко
Ктулху
Хитрый
Куда написать, кому позвонить?
Адреса записали?
авас
Липчанин