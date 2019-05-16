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26 минут назад

Эксперты прокомментировали идею вернуться к юлианскому календарю

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Хронологи и историки назвали «совершеннейшим абсурдом» законопроект фракции ЛДПР, который предполагает переход с григорианского календаря обратно на юлианский, и подчеркнули, что траты на реализацию этой идеи будут бессмысленными. 

Такое мнение эксперты высказали в беседе с «Известиями»

«Если мы хотим пойти не в ногу со всем человечеством, мы можем совершить это странное действие, которое будет выглядеть абсолютным анахронизмом. И более того — совершеннейшим абсурдом. Это приведет к тому, что наш календарь не будет соответствовать всемирному, что только усложнит эту календарную ситуацию», — сказал завкафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов. 

Авторы законопроекта о смене календаря ссылаются на неудобство двойного датирования событий, произошедших до 1918 года. Они утверждают, что переход на григорианское летосчисление нарушил национальные и культурные традиции России. Однако историк Сергей Волков напомнил, что и до перехода России на григорианский календарь в документах приходилось указывать две даты. 

Юлианский календарь ввел Юлий Цезарь в Римской республике с 1 января 45 года до н.э., или 708 года от основания Рима. По нему жили в Европе и России до перехода на григорианский календарь. В России такой переход произошел в 1918 году: после 31 января сразу наступило 14 февраля. 
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