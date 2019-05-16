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Липецкая вечЁрка: дачный насильник, смена директоров и причина ЧП в трамвае
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 16 мая.
Утром Липецк всколыхнула новость — в городе орудует насильник. Впрочем, преступника быстро вычислили и изолировали от общества. 40-летний мужчина, напившись, насиловал исключительно пожилых дачниц. Подозреваемый в изнасилованиях неоднократно судим. В последний раз Грязинским горсудом как раз за изнасилование.
В ближайшей перспективе суд грозит уже бывшему директору Нижнего парка. Следствие считает, что Виталий Лаюров вымогал с предпринимателя, желавшего разместить в парке торговый киоск, взятку. Такой подход коммерсанту не понравился, и он обратился с заявлением о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. После задержания Лаюрову избрали меру пресечения в виде подписки о не выезде. Пока Лаюров находится под следствием, должность директора Нижнего парка передали … его предшественнику Николаю Калимбету. Видимо, в мэрии - кадровый кризис: уволенных запускают по второму кругу.
Тем временем в городской администрации прокомментировали вчерашний инцидент с трамваем. «Во время движения трамвая сломался автоматический выключатель-разъединитель силовых цепей. В результате чего произошло замыкание и возгорание в кабине водителя. Все пассажиры покинули салон вагона, пострадавших нет», сообщает мэрия. Липчане высказали свои мнения насчет ЧП с трамваем: новость собрала десятки комментариев.
«Пригодилось ли вам образование?». Это вопрос наши корреспонденты задавали на улицах города. Да и нужно ли оно вообще? Как вы считаете?
В ближайшей перспективе суд грозит уже бывшему директору Нижнего парка. Следствие считает, что Виталий Лаюров вымогал с предпринимателя, желавшего разместить в парке торговый киоск, взятку. Такой подход коммерсанту не понравился, и он обратился с заявлением о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. После задержания Лаюрову избрали меру пресечения в виде подписки о не выезде. Пока Лаюров находится под следствием, должность директора Нижнего парка передали … его предшественнику Николаю Калимбету. Видимо, в мэрии - кадровый кризис: уволенных запускают по второму кругу.
Тем временем в городской администрации прокомментировали вчерашний инцидент с трамваем. «Во время движения трамвая сломался автоматический выключатель-разъединитель силовых цепей. В результате чего произошло замыкание и возгорание в кабине водителя. Все пассажиры покинули салон вагона, пострадавших нет», сообщает мэрия. Липчане высказали свои мнения насчет ЧП с трамваем: новость собрала десятки комментариев.
«Пригодилось ли вам образование?». Это вопрос наши корреспонденты задавали на улицах города. Да и нужно ли оно вообще? Как вы считаете?