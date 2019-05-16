Спорт

сегодня, 15:50

«Бронзу» студенческого чемпионата России принесли липчанке тренировки в одних залах с Лео Месси

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«Бронзу» студенческого чемпионата России принесли липчанке тренировки в одних залах с Лео Месси

Виктория Овчинникова прикоснулась к элите мирового спорта.

Липчанка Виктория Овчинникова завоевала «бронзовую» медаль на чемпионате России среди студентов в подмосковных Люберцах.

Воспитанница ОК СШОР и ученица ЛГПУ в весовой категории до 57 кг выиграла две схватки и одну проиграла. Причем свои победы она умудрилась одержать с «сухим» счетом у представительниц обеих столиц: Санкт-Петербурга – 20:0 и Москвы – 16:0. В полуфинале «виктории» у Виктории не получилось: Анисия Челохсаева из Северной Осетии выиграла у нее со счетом – 6:4. Затем Челохсаева победила и в финале Алену Миронюк из Татарстана, став победительницей. У Миронюк «серебро», а Овчинникова поделила «бронзу» с Миланой Дрямовой из Ленинградской области.

К слову, в Подмосковье наша тхэквондистка выступала без своего наставника: прославленный Владимир Сдвижков в составе тренерского штаба сборной России отбыл в английский Манчестер, где вчера стартовал чемпионат мира.

Кстати, Виктория Овчинникова тоже имеет отношение к главному событию года в тхэквондо. Она приняла участие в тренировочном сборе сборной страны – пока не в качестве кандидатки в команде, а как спарринг-партнерша первого номера России двукратной чемпионки Европы Татьяны Кудашовой из Челябинска (5-й рейтинг в мире). Тренеры посчитали, что спарринги именно с Овчинниковой помогут Кудашовой добраться и до мировых вершин.

Сбор прошел в роскошных условиях в подмосковных Бронницах – на базе, где во время чемпионата мира по футболу-2018 жила и тренировалась сборная Аргентины вместе с Великим Лионелем Месси.

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На фото наши люди на сборе национальной команды России (слева направо): Владимир Сдвижков, Виктория Овчинникова и руководитель комплексной научной группы сборной известный в Липецке практически каждому Виктор Кашкаров.


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Комментарии (1)

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Смотрящий

51 минуту назад
Умничка, красавица, так держать ...
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