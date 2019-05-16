Общество

сегодня, 15:33

Главу Тербунского района выберут 22 мая

6 696
#выборы
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Главу Тербунского района выберут 22 мая

Депутатам райсовета предложено выбирать между экс-главой Липецка и своим военкомом.

Сегодня закончила работу комиссия по приему заявлений от кандидатов на должность главы Тербунского района.

В комиссию сдали документы четверо претендентов. Двое были отсеяны комиссией как те, кто не смог собрать всех необходимых бумаг на вакантную после добровольной отставки с должности Сергея Барабанщикова. Комиссия рекомендовала депутатам две кандидатуры: экс-главу Липецка, а ныне и.о. главы районной администрации Сергея Иванова и нынешнего военкома Тербунского и Воловского района Вячеслава Якунина.

22 мая на сессии Тербунского районного Совета депутаты рассмотрят концепции социально-экономического развития района, предложенные этими двумя кандидатами, а затем тайным голосованием выберут главу райадминистрации.
6 696
#выборы
1

Комментарии (6)

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Нейтральный

32 минуты назад
НУ ЕСЛИ ДЕПУТАТЫ, ...
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Тербуны

42 минуты назад
Так выбирают депутаты, а не мы...
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Бальзаминов

50 минут назад
Лига ставок, - Огласите весь список пожалуйста! На "одуванчика ..." ставить - не в масть!
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Литрович

сегодня, 15:58
Тербунцы, выбирайте военкома! Серега себя уже показал, с ним все понятно.
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Серый

сегодня, 15:52
А что назначенцы только в Липецке. Почему в тербунах выборы.
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Лига ставок

сегодня, 15:46
земляки, мы принимаем ставки на нового главу Тербунского района
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