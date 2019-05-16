Главу Тербунского района выберут 22 мая

Депутатам райсовета предложено выбирать между экс-главой Липецка и своим военкомом.

Сегодня закончила работу комиссия по приему заявлений от кандидатов на должность главы Тербунского района.



В комиссию сдали документы четверо претендентов. Двое были отсеяны комиссией как те, кто не смог собрать всех необходимых бумаг на вакантную после добровольной отставки с должности Сергея Барабанщикова. Комиссия рекомендовала депутатам две кандидатуры: экс-главу Липецка, а ныне и.о. главы районной администрации Сергея Иванова и нынешнего военкома Тербунского и Воловского района Вячеслава Якунина.



22 мая на сессии Тербунского районного Совета депутаты рассмотрят концепции социально-экономического развития района, предложенные этими двумя кандидатами, а затем тайным голосованием выберут главу райадминистрации.