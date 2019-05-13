Происшествия
40 минут назад
В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры
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Эвакуация связана с сообщениями о минировании.
В Липецке эвакуируют сокольский и центральный автовокзалы, железнодорожные вокзал, кассы аэропорта, торговые центры "Молл", "Сити", "Европа" на Советской, "Малибу". В эти организации поступили телефонные звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах.
К этим объектам стягиваются все экстренные службы города - полиция, пожарные, медики.
К этим объектам стягиваются все экстренные службы города - полиция, пожарные, медики.
4 2303
Пенсионер
Ну так,
Петров Боширов
Очередь