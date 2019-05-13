Происшествия

40 минут назад

В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры

4 2303
#эвакуация
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В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры

Эвакуация связана с сообщениями о минировании.

В Липецке эвакуируют сокольский и центральный автовокзалы, железнодорожные вокзал, кассы аэропорта, торговые центры "Молл", "Сити", "Европа" на Советской, "Малибу". В эти организации поступили телефонные звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах.

К этим объектам стягиваются все экстренные службы города - полиция, пожарные, медики.
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4 2303
#эвакуация
1

Комментарии (4)

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Пенсионер

11 минут назад
Какой-то дибил за праздники допился до белки и развлекается .
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Ну так,

21 минуту назад
Петров Боширов, а то совсем заснут в хомуте эти службы.Надо поддерживать боеготовность
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Петров Боширов

30 минут назад
КГБ развлекается
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Очередь

33 минуты назад
На сайт взаходил ?
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