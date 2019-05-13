В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры

Эвакуация связана с сообщениями о минировании.

В Липецке эвакуируют сокольский и центральный автовокзалы, железнодорожные вокзал, кассы аэропорта, торговые центры "Молл", "Сити", "Европа" на Советской, "Малибу". В эти организации поступили телефонные звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах.



К этим объектам стягиваются все экстренные службы города - полиция, пожарные, медики.

