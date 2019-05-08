Новый стадион в Военном городке появится уже этим летом

Врио губернатора проинспектировал стройку.

Менее месяца назад два врио - администрации Липецкой области Игорь Артамонов и главы администрации Липецка Евгения Уваркина - впервые побывали в Военном городке. Поводом для визита стало плачевное состояние этой части Липецка. Увиденное им не понравилось.Во время бесед с военными и местными жителями Игорь Артамонов пообещал найти инвесторов для строительства нового стадиона и ускорения работ по возведению православного храма (его начали строить в 2014 году еще при начальнике авиацентра Александре Харчевском и планируют завершить в 2021 году, в 80-ю годовщину создания авиаполка). На стадион может потребоваться до 20 млн рублей спонсорских средств, а на достройку храма - 28 миллионов.Неделю назад новый стадион в Военном городке начал строить за свой счет руководитель ООО «Янтарь-Т» Владимир Чеботарев. Предприниматель считается «отцом» ветеранского спортивного движения в Липецке, а также спонсором футбольной команды «Янтарь», не раз становившейся чемпионом области. Также за свой счет бизнесмен реконструировал стадион «Горняк». Приобретенный опыт Владимир Чеботарев намерен использовать при строительстве с нуля, вернее, с нулевого цикла, стадиона в Военном городке.- Так как стадион находится в ложбине, необходимо сделать качественную гидроизоляцию. Поэтому мы выкопаем корыто под будущее футбольное поле, устроим в нем слоеный пирог из песка и щебня, и только после этого насыплем и утрамбуем грунт под искусственный газон, который закупит нам областное управление физической культуры и спорта, - сообщил о своих планах главе региона предприниматель.Владимир Чеботарев рассказал, что построит взамен снесенного новое административное помещение, раздевалки и душевые для спортсменов, сбоку от футбольного поля обустроит волейбольную и баскетбольную площадки, возведет трибуны. Предприниматель считает, что если к проекту присоединятся иные бизнесмены и промпредприятия, то стадион вскладчину обойдется дешевле 20 миллионов рублей.Игорь Артамонов поддержал предпринимателя. Глава региона попросил, чтобы при строительстве стадиона были предусмотрены беговые дорожки. «Если они тут появятся, буду тут сам бегать», - проговорился врио губернатора.Конечно, у Военного городка много и других проблем. В нем - более сорока многоквартирных домов площадью 160 тыс. кв. метров. «Фронтовые» дороги и неухоженные дворы, в отдельных местах трава по пояс и разросшийся как в лесу кустарник, мусор, разбитый въезд в некогда закрытый микрорайон (помещение бывшего КПП превратилось в руину). Вот уже несколько лет мэрия не может решить с Министерством обороны вопрос передачи, по сути, цивильной территории муниципалитету. Но муниципалитет не может привести территорию Военного городка в порядок - он все еще находится на балансе министерства обороны. Принципиальное решение о передаче Военного городка Липецку принято, но бумажная волокита затянулась.- Когда документы будут полностью готовы, земли общей площадью 32,5 гектара будут четко разделены на федеральные и муниципальные, которые вместе с инфраструктурой и участками потенциальной застройки, в том числе социальными объектами, перейдут к городу. После этого Военный городок попадет под действие всех муниципальных и федеральных программ, и мы начнем благоустраивать этот район. А пока на спонсорские средства делаем стадион, - сказал журналистам Игорь Артамонов.