Общество

сегодня, 17:41

Новый стадион в Военном городке появится уже этим летом

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#благоустройство
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Новый стадион в Военном городке появится уже этим летом

Врио губернатора проинспектировал стройку.

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Менее месяца назад два врио - администрации Липецкой области Игорь Артамонов и главы администрации Липецка Евгения Уваркина - впервые побывали в Военном городке. Поводом для визита стало плачевное состояние этой части Липецка. Увиденное им не понравилось.

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Во время бесед с военными и местными жителями Игорь Артамонов пообещал найти инвесторов для строительства нового стадиона и ускорения работ по возведению православного храма (его начали строить в 2014 году еще при начальнике авиацентра Александре Харчевском и планируют завершить в 2021 году, в 80-ю годовщину создания авиаполка). На стадион может потребоваться до 20 млн рублей спонсорских средств, а на достройку храма - 28 миллионов.

Неделю назад новый стадион в Военном городке начал строить за свой счет руководитель ООО «Янтарь-Т» Владимир Чеботарев. Предприниматель считается «отцом» ветеранского спортивного движения в Липецке, а также спонсором футбольной команды «Янтарь», не раз становившейся чемпионом области. Также за свой счет бизнесмен реконструировал стадион «Горняк». Приобретенный опыт Владимир Чеботарев намерен использовать при строительстве с нуля, вернее, с нулевого цикла, стадиона в Военном городке.

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- Так как стадион находится в ложбине, необходимо сделать качественную гидроизоляцию. Поэтому мы выкопаем корыто под будущее футбольное поле, устроим в нем слоеный пирог из песка и щебня, и только после этого насыплем и утрамбуем грунт под искусственный газон, который закупит нам областное управление физической культуры и спорта, - сообщил о своих планах главе региона предприниматель.

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Владимир Чеботарев рассказал, что построит взамен снесенного новое административное помещение, раздевалки и душевые для спортсменов, сбоку от футбольного поля обустроит волейбольную и баскетбольную площадки, возведет трибуны. Предприниматель считает, что если к проекту присоединятся иные бизнесмены и промпредприятия, то стадион вскладчину обойдется дешевле 20 миллионов рублей.

Игорь Артамонов поддержал предпринимателя. Глава региона попросил, чтобы при строительстве стадиона были предусмотрены беговые дорожки. «Если они тут появятся, буду тут сам бегать», - проговорился врио губернатора.

Конечно, у Военного городка много и других проблем. В нем - более сорока многоквартирных домов площадью 160 тыс. кв. метров. «Фронтовые» дороги и неухоженные дворы, в отдельных местах трава по пояс и разросшийся как в лесу кустарник, мусор, разбитый въезд в некогда закрытый микрорайон (помещение бывшего КПП превратилось в руину). Вот уже несколько лет мэрия не может решить с Министерством обороны вопрос передачи, по сути, цивильной территории муниципалитету. Но муниципалитет не может привести территорию Военного городка в порядок - он все еще находится на балансе министерства обороны. Принципиальное решение о передаче Военного городка Липецку принято, но бумажная волокита затянулась.

- Когда документы будут полностью готовы, земли общей площадью 32,5 гектара будут четко разделены на федеральные и муниципальные, которые вместе с инфраструктурой и участками потенциальной застройки, в том числе социальными объектами, перейдут к городу. После этого Военный городок попадет под действие всех муниципальных и федеральных программ, и мы начнем благоустраивать этот район. А пока на спонсорские средства делаем стадион, - сказал журналистам Игорь Артамонов.
6 663
#благоустройство
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Комментарии (6)

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1

5 минут назад
Чеботарев мужик дела и фанат футбола. Мало таких сейчас у нас осталось из руководителей - большинство о своем кармане только думает, ни спорт, ни развитие территорий их не волнует. Федоровичу отдельное спасибо, больше других сделал.
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Шарик

7 минут назад
там и до дорожек хорошо бегать было, когда овчарки сзади. и сделайте в военном городке парашютную вышку, а то город с летчиками а попрыгать не с чего. раньше в Липецке она была и турнички с брусьями поразнообразней, а то вырастут одни бегуны-страусы
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Сергей 13

24 минуты назад
Вот храма там как раз не хватает.Прихожане пусть 28 миллионов изыщут,или меценаты,точнее буржуи проворовавшиеся выделят.
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Перри Мейсон

32 минуты назад
Хорошая новость
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Виктор

34 минуты назад
Владимир Фёдорович, рад за возвращения тебя в ярые общественники развития футбола в регионе, что выражается в конкретных делах и реальной помощи футбольному хозяйству, спортсменам. Желаю тебе успехов и здоровья!
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///

42 минуты назад
В 2000г. Служил там все военные делали, там всегда срочник был так как все играли в теннис, он и стадион засеевал и из пожарной машины полевал, нач. Физом был Платонов.
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